Inti Asprilla propuso en el Congreso “estatizar” la exploración y explotación de hidrocarburos

Inti Asprilla radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley “por el cual se dictan las disposiciones en materia de hidrocarburos”. Aunque el documento tiene fecha de julio de este año, en los primeros días del nuevo periodo legislativo, toma relevancia de nuevo por la coyuntura de los testimonios contradictorios desde algunos sectores del Gobierno en materia de la exploración de hidrocarburos.

El primer artículo del proyecto radicado por Asprilla dice que “el Estado, en su condición de propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables de hidrocarburos, explorará y explotará directamente los yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos (…) Y, como propietario de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo y que son, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables, será equitativa y de trato justo, en la producción o explotación de sus yacimientos de hidrocarburos, sin perjuicio del pago de las regalías y cualquier otro derecho o contraprestación económica que se pacte”.

En el documento también se manifiesta que no se podrán celebrar contratar para esta actividad con exclusividad de todos los derechos de producción para un mismo contratista y que el Estado únicamente reciba de dicha actividad “impuestos y regalías, así se pacte una mínima participación estatal en la producción”.

Además, el proyecto de ley dice que, de aprobarse, se prohibirán “las prórrogas de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que no se ajustan a la presente ley”. Y el Artículo 4 determinaría que la Agencia Nacional de Hidrocarburos sería “la única entidad pública que tiene la facultad exclusiva de administrar todas las reservas de hidrocarburos de propiedad del Estado, existentes en todos los yacimientos convencionales o no convencionales, descubiertos o no, sin que pueda delegar esta facultad de administrar en otra entidad o empresa pública, mixta o privada, cualquiera que fuere su naturaleza jurídica”.

El proyecto de ley es firmado también por Juan Diego Muñoz, representante a la Cámara por Alianza Verde, y Ana Carolina Espitia, senadora del mismo partido. Concluye, en su Artículo 13, que el Gobierno “queda autorizado para modificar la estructura administrativa interna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de acuerdo a las funciones que se le han asignado en esta ley”.

Ministro de Hacienda aclaró incertidumbre sobre exploración hidrocarburos en Colombia

A diferencia de lo que ha dicho el Ministerio de Minas, el ministro Ocampo no descartó la posibilidad de que el Gobierno firme nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. A su vez señaló la necesidad de continuar con las exportaciones de petróleo.

Las exportaciones de petróleo tienen que continuar"

Adicional a eso, recordó que, en la actualidad, el país cuenta con reservas de petróleo por 7,6 años y de gas por 8 años.

Ocampo también señaló que hay “declaraciones de algunos colegas, sobre todo en el tema de petróleo, que han sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia”, dijo el jefe de la cartera.

Agregó que hay razones suficientes para entender la crisis internacional como otro factor que juega en la subida del precio del dólar, porque la moneda del Reino Unido también se ha devaluado incluso por encima del peso colombiano en términos de porcentajes.

La ministra de Minas, Irene Vélez, quien es filósofa, tiene un doctorado y otros estudios en asuntos ambientales, ha dado duras afirmaciones que podrían estar causando una crisis de confianza en los mercados y los inversionistas. “Hay que decrecer”, dijo en un foro con el sector energético del país. Y luego se ratificó de otros comentarios de la viceministra de su cartera en la vía de que este Gobierno no firmaría nuevos contratos ni de exploración ni de explotación de hidrocarburos.

Petro y los contratos de exploración

Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición.

Con este reciente anuncio del presidente, se aclara la situación sobre el estado actual de los contratos para la explotación de hidrocarburos en el país, un tema sobre el cual habían surgido varias dudas tras los anuncios de minMinas sobre la transición energética del país.