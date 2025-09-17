¿Qué hacer si envía dinero a la llave equivocada a través de Bre-B?

El sistema Bre-B, gestionado por el Banco de la República, se ha consolidado como uno de los mecanismos más usados para transferencias digitales en Colombia. Según datos de La República, ya existen más de 34,8 millones de llaves registradas y 14 millones de usuarios activos, lo que refleja la confianza en esta herramienta de interoperabilidad entre bancos y billeteras digitales.

Sin embargo, el crecimiento de estas operaciones también ha traído consigo un aumento en los casos de errores al digitar llaves, generando la necesidad de conocer cómo actuar en estas situaciones.

Pasos legales y conciliación: lo que recomienda un abogado

Cuando una persona envía dinero a una llave equivocada en Bre-B, lo primero es contactar de inmediato a la entidad bancaria. Cada banco cuenta con protocolos internos para la gestión de reclamos, aunque no está obligado a revelar datos personales del receptor ni a congelar automáticamente los fondos. Por eso, la acción temprana es fundamental para aumentar las probabilidades de recuperar el dinero.

De acuerdo con expertos consultados por el portal Asuntos Legales, como Andrés Gámez, socio fundador de AGR Abogados, la ruta más efectiva es iniciar un reclamo directo por escrito al receptor de los recursos.

Si este no accede voluntariamente a devolverlos, el siguiente paso es solicitar una audiencia de conciliación, requisito previo para iniciar una demanda civil o una denuncia penal. Puede solicitar los datos a un juez mediante una prueba extraprocesal.

En este escenario, la normativa colombiana es clara: el dinero transferido por error sigue siendo propiedad del emisor. El receptor que se niega a devolverlo incurre en mala fe, lo que puede acarrear sanciones civiles y penales, incluso por el delito de aprovechamiento de error ajeno (artículo 252 del Código Penal). Además, el Código Civil establece que, además de restituir el capital, debe pagar intereses corrientes.

¿Qué hacer si el dinero ya fue gastado o el receptor falleció?

En casos donde los fondos ya fueron retirados, el camino es judicial. La persona afectada puede interponer una demanda civil por pago de lo no debido o presentar una denuncia penal. En cambio, si el receptor falleció, el proceso se traslada a sus herederos y debe tramitarse dentro del proceso de sucesión.

El abogado Christian Daniel Prada advierte que los tiempos de resolución dependen de la vía elegida (reclamo financiero, proceso civil o denuncia penal), de la actuación del receptor y de las pruebas presentadas. No existe un derecho automático a reversión, por lo que la gestión activa del afectado resulta clave.

En el caso de que la transferencia se haya hecho a una llave inexistente o a una cuenta cancelada, lo más probable es que el sistema rechace automáticamente la operación durante la fase de validación. Esta es, sin duda, la mejor de las situaciones para el usuario, ya que el dinero no llega a salir de su cuenta.