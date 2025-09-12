¿Qué tipo carros se pueden comprar hasta en $15 millones en Bogotá?

El próximo 10 y 11 de diciembre, el Centro Empresarial Mercurio en Bogotá abrirá sus puertas a una subasta presencial que reunirá más de 40 vehículos de diferentes gamas, marcas y modelos recientes.

La categoría de automóviles será una de las más atractivas para los asistentes, con un portafolio que incluye marcas como Nissan, Suzuki, Hyundai, Citroën, Fiat, Stark Zhidou, BMW y Mercedes-Benz, y versiones tanto a gasolina como diésel y eléctricas.

Los modelos disponibles cubren un rango entre 2021 y 2024, lo que asegura que los interesados puedan encontrar opciones recientes y eficientes.

El precio base más bajo de toda la subasta parte en $15.300.000, convirtiéndose en la gran entrada para quienes buscan un vehículo compacto o urbano a bajo costo.

Los precios de camionetas y pick-ups en subastas

Se trata de un evento organizado por Subastas y Comercio que garantiza la transparencia de los procesos de compra. Todos los vehículos provienen de Usados Renting Colombia, lo que garantiza unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas.

Para quienes buscan mayor espacio, potencia o desempeño, la subasta contará con un segmento robusto de camionetas y SUV.

En esta categoría se destacan marcas como Ford, Volvo, BMW, Subaru, Chevrolet y DS7 Crossback, todas conocidas por su confort, seguridad y diseño.

“En el segmento de camionetas los valores de entrada comienzan en $44.300.000, lo que representa una opción competitiva para quienes quieren dar un salto en su estilo de vida”, explicó Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio.

Mientras que el mercado de pick-ups también tendrá protagonismo en el evento. Modelos de Nissan, Changan y JMC estarán disponibles con años entre 2019 y 2024, ideales para labores de carga, trabajo en campo o viajes intermunicipales.

Los precios base para estas unidades inician en $43 millones, convirtiéndose en una alternativa destacada dentro del catálogo.

Las vans disponibles corresponden a marcas como Dongfeng, Renault y Chevrolet, recomendadas para transporte de personal, distribución o negocios que requieran capacidad adicional. Sus precios varían según el modelo y estado, pero se integran a la oferta global que supera las 40 unidades disponibles.

¿Cómo participar en la subasta de carros, camionetas y pick-ups en Bogotá?

Para participar, los interesados deberán asegurar su cupo a través del pago de una garantía que depende del valor del vehículo por el que deseen ofertar. Los asistentes que no puedan estar presencialmente podrán utilizar el servicio de broker, que les permite pujar en tiempo real a través de un asesor.

La subasta será transmitida por Instagram, TikTok y Facebook, lo que permitirá a más usuarios conocer la dinámica y familiarizarse con este tipo de procesos.

Con precios competitivos, vehículos recientes y una amplia variedad de marcas, esta subasta se perfila como una de las grandes alternativas de fin de año para conseguir un vehículo sin pagar sobrecostos ni cuotas elevadas.