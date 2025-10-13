CANAL RCN
Economía

La moto económica que llegó a Colombia: se apaga sola en los semáforos y se enciende sin llave

Motos que frenan con precisión y consumen menos gasolina son la nueva propuesta para colombianos que buscan comodidad y tecnología a bajo costo.

La motocicleta que se apaga sola en los semáforos y se enciende sin llave: tecnología en dos ruedas
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
07:12 p. m.
En Colombia, una marca reconocida por su liderazgo en el segmento de motocicletas carburadas acaba de presentar su nueva línea, una apuesta que combina tecnología, seguridad y eficiencia en modelos de bajo cilindraje.

Según David Aponte, director de Mercadeo de Hero Colombia, la compañía está llevando al mercado una propuesta disruptiva:

Queremos ofrecer tecnología real a precios accesibles, que mejore la experiencia del motociclista cotidiano.

La nueva moto que se apaga sola y que ahorra combustible

La protagonista de esta nueva generación es la Xoom 110, una moto de entrada que incorpora dos innovaciones que la diferencian de cualquier otro modelo en su rango de precio:

La primera es el sistema i3S (Idle Stop-Start System), diseñado para optimizar el consumo de combustible.

Nueva moto en Colombia

“Cuando el conductor se detiene en un semáforo, la moto entra en un estado de ralentización: el motor se apaga momentáneamente, pero queda listo para reiniciar sin necesidad de encendido manual. Así se reduce el gasto de gasolina y las emisiones”, explicó Aponte.

La segunda gran novedad está en su sistema de luces automáticas, que mejora la visibilidad en giros y curvas. “Cuando el motociclista voltea el timón, se activa una luz lateral que ilumina la dirección del giro. Al enderezar, la luz se apaga automáticamente”, aseguró.

Esta tecnología, inédita en el segmento de 110 cc, refuerza la seguridad y la confianza del conductor.

La nueva apuesta de llaves inteligentes para motos

Pero la apuesta tecnológica de Hero no termina ahí. En los próximos meses llegarán al país otros dos modelos de la serie Xoom, incluyendo la Zoom 160, que llevará la innovación a un nivel superior con llave inteligente de proximidad y frenos ABS.

El sistema de encendido inteligente es similar al que utilizan los vehículos de alta gama: basta con tener el control a menos de medio metro de distancia para encender o apagar la motocicleta.

Nueva moto en Colombia

Es una tecnología que aporta comodidad y seguridad, evitando manipulaciones del switch o pérdidas de llave.

Por su parte, el sistema de frenos ABS (Anti-lock Braking System) garantiza una mayor estabilidad durante frenadas bruscas, evitando el bloqueo de las ruedas y reduciendo el riesgo de accidentes, especialmente en vías húmedas o irregulares.

Motos con conexión bluetooth y a bajos costos

Otro de los atractivos es la conectividad con el celular. A través de una aplicación, los usuarios pueden recibir alertas de llamadas y notificaciones directamente en el tablero digital, una función simple, pero muy útil para quienes pasan gran parte del día sobre dos ruedas.

Con precios que parten desde los 6.900.000 pesos, la línea Zoom de Hero se perfila como una de las opciones más competitivas e innovadoras en el mercado colombiano.

Queremos que nuestros usuarios sientan que están manejando una moto moderna, eficiente y segura, sin tener que pagar precios de lujo.

