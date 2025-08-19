Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

Un popular producto, asociado culturalmente con la tradición colombiana y comercializado bajo la marca "Quesito El Establo", ha sido retirado del mercado en los Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de ese país emitió una alerta sanitaria que ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente en la comunidad latina.

La medida fue tomada después de una inspección que reveló condiciones de producción "insalubres" y un riesgo latente de contaminación por la bacteria Salmonella.

Esto dijo la FDA sobre el retiro de 'Quesito Colombiano'

En un comunicado emitido el pasado 12 de agosto, la FDA aseguró que este producto fue retirado debido a "la presencia de roedores, actividad de roedores y otras condiciones insalubres durante el proceso de producción y almacenamiento."

Y agregaron: "Existen numerosos riesgos asociados con los roedores, incluyendo la posible presencia de Salmonella. El uso o consumo de los productos afectados puede representar un riesgo de enfermedad debido a la posible presencia de Salmonella, un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con patologías preexistentes (por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia, receptores de trasplante de órganos, etc.) y otras con sistemas inmunitarios debilitados".

Aunque el nombre del producto evoca su origen colombiano, la manufactura y distribución del mismo se realizan enteramente en territorio estadounidense.

Esta aclaración es crucial, ya que el retiro no afecta a productos similares que se comercializan en Colombia o en otros países, sino que se limita exclusivamente al mercado estadounidense.

Foto: FDA

La FDA ha instado a los consumidores a no comprar ni consumir los lotes de "Quesito El Establo" con el código AUG 22 2025 o anterior, ya que podrían estar contaminados.

"Se exhorta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado a no consumirlo y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con la empresa al 617-842-0513 (de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este)", informaron.