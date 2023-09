Renta Ciudadana: ¿Quiénes son los primeros que cobran el tercer ciclo de pagos?

Son millones de Colombianos los beneficiarios del programa de interés social creado por el Gobierno Nacional para proteger a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. La Renta Ciudadana es el apoyo económico que entrega hasta un millón de pesos a los hogares con condiciones socioeconómicas más débiles.

El tercer ciclo de pagos arrancó el 8 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el 28 del mes. Cada abono bimensual tiene unas fechas establecidas para el cobro del subsidio; a una parte de los beneficiarios les desembolsan el dinero primero y a la otra parte, después.

Si quien recibe el subsidio no pudo cobrar el auxilio económico en la fecha límite que es el 28 de septiembre debe conocer qué sucede con el dinero que no alcanzó a retirar. En NoticiasRCN.com le contamos cuándo puede cobrar y qué pasa si no lo hace.

¿A quiénes les pagan primero la Renta Ciudadana?

Prosperidad Social confirmó las fechas del tercer pago de la Renta Ciudadana para los beneficiarios que cobran primero, los que reciben después y el tope de plazo para retirar.

El pago estaría habilitado a partir del 8 de septiembre para los titulares bancarizados, desde el 12 de septiembre y para los no bancarizados, hasta el 28 del mismo mes.

Desde este 8 de septiembre el titular puede consultar la modalidad y lugar de pago para el tercer ciclo del programa en la página web del Banco Agrario.

Para el tercer ciclo de pago se levantó la suspensión a más de 214.000 familias, de las que 132.000 recibirán el pago acumulado de los ciclos 2 y 3, siempre y cuando cumplan con las corresponsabilidades del programa (salud y educación).

Es importante verificar si es o no beneficiario de la Renta Ciudadana, haciendo clic aquí.

Vea también: Paso a paso para retirar la Renta Ciudadana de los cajeros del Banco Agrario

¿Qué pasa si no retira la Renta Ciudadana en fechas de pago?

Los beneficiarios que no pudieron reclamar el dinero en las fechas establecidas de pago no deben preocuparse, pues el giro queda congelado y se desembolsa en el próximo ciclo de la transferencia monetaria:

Para esos hogares que no han cobrado, pero que se encuentran priorizados, se garantizará el pago en el siguiente ciclo, de manera acumulada

Es decir que, quienes no alcancen a cobrar el segundo giro, podrán acumularlo para cuando se habiliten las fechas del tercer ciclo de pagos.

En lo que va corrido de 2023 se han desembolsado dos ciclos de pago de la Renta Ciudadana en todo el país, si embargo, no se conocen todavía los cronogramas de pago de los abonos bimensuales siguientes. Para conocer en qué fecha se girará el tercer pago, los beneficiarios deben estar atentos a las redes sociales del DPS donde se anuncia cuándo comienzan los desembolsos del subsidio.