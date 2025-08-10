Prosperidad Social hace llamado de urgencia a colombianos que recibirán Renta Básica Solidaria: así puede saber si aplica

La Renta Básica Solidaria es un componente fundamental del Pilar Solidario de la reforma pensional en Colombia, con el propósito de garantizar un ingreso vitalicio y digno a las personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este programa es administrado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y busca transformar la protección social de la vejez.

Los beneficiarios recibirán un subsidio mensual de $230.000 pesos (valor para 2025, el cual se ajustará anualmente por inflación). Este monto es significativamente mayor al subsidio anterior del programa Colombia Mayor.

El programa está dirigido a ciudadanos colombianos que viven en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad (clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén), y que no cuentan con una pensión.

No obstante, son miles de ciudadanos los que no se han inscrito en dicho programa, lo que ha hecho que desde el DPS se haga un llamado de urgencia para que se inscriban.

Llamado de urgencia desde el DPS para el programa de Pilar Solidario

Mediante una estrategia, la entidad busca con premura a ciudadanos que son potenciales beneficiarios de este programa. En varias zonas del país se ha implementado con el fin de reducir la brecha y que la población más vulnerable quede cubierta con este programa.

La meta es cubrir a más de tres millones de personas mayores en pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Prosperidad Social y las Juntas de Acción Comunal continúan visitando municipios para captar a quienes aún esperan el respaldo estatal.

Prosperidad Social está adelantando jornadas masivas de inscripción y caracterización en todo el país. Los interesados que cumplan con los requisitos pueden presentar su documento de identidad en las gerencias regionales de Prosperidad Social o en las oficinas del adulto mayor de su municipio.

Los adultos mayores que actualmente son beneficiarios del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera no necesitan volver a inscribirse. Ellos serán incluidos automáticamente en el proceso de transición hacia la Renta Básica Solidaria una vez la Ley de Reforma Pensional entre en plena vigencia.

¿Cómo saber si puede aplicar al programa de Renta Básica Solidaria?

Ser ciudadano(a) colombiano(a).

No estar pensionado(a).

Acreditar residencia en el territorio colombiano durante al menos diez (10) años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Pertenecer a los grupos de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad definidos por el Estado (grupos A, B o C del Sisbén).

En cuanto a la población que tiene prioridad, estas personas deben ser mujeres a partir de los 60 años y hombres a partir de los 65 años.

Personas mayores de 50 años (mujeres) y 55 años (hombres) con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. También se incluye a poblaciones como pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidadores sin ingresos propios.