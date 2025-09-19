CANAL RCN
Economía

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Conozca quienes son los adultos mayores que no necesitan hacer el proceso para recibir el subsidio.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
07:44 a. m.
Desde hace varios meses, Prosperidad Social anunció que contará con un nuevo sistema de información diseñado para una gestión eficiente del programa de Renta Básica Solidaria, un apoyo económico entregado a través del programa Pilar Solidario a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que no cumplen los requisitos para una pensión.

De acuerdo a la entidad, este programa permitirá una reducción de la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales en 2025, y de 6,4 puntos porcentuales en 2026. Se estima que, al finalizar el año en curso, alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema gracias a los recursos del pilar; en 2026, la cifra llegaría a 400.000.

Los beneficiarios de este sistema, los cuales aplican por no cumplir los requisitos para recibir una pensión, recibirán una renta básica mensual de $230.000 pesos.

No obstante, para aplicar a este programa, son miles de ciudadanos los que no requieren realizar el proceso de inscripción y simplemente recibirán el bono.

¿Quiénes no necesitan inscribirse al programa de Pilar Solidario?

Si bien se ha conocido, que Prosperidad Social busca colombianos que requieran inscribirse, algunos no tienen por qué hacerlo.

En el país, hay un grupo que no deberá inscribirse y son los actuales beneficiarios del programa Colombia Mayor y quienes se encuentran en lista de espera. Esto debido a que pasarán automáticamente al Pilar Solidario si cumplen los requisitos.

Bajo este contexto, estos son las personas:

  • Ser colombiano.
  • Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.
  • Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).
  • Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.
  • No tener pensión

El Pilar Solidario es 100% incluyente: Beneficia a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, campesinos y cuidadores, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso.

