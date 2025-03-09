CANAL RCN
Economía

Resultados de El Dorado Tarde del 3 de septiembre de 2025: números ganadores

Hoy, 3 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Resultados de El Dorado Tarde del 3 de septiembre de 2025: números ganadores
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
02:17 p. m.
Este miércoles 3 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo del Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos en la jornada vespertina.

Como es tradición, el sorteo se realizó a las 3:30 p.m. y ya se conoce la combinación ganadora del día de hoy.

Resultados oficiales del Dorado Tarde hoy 3 de septiembre

El número ganador del Dorado Tarde hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, fue: XXX.

Miles de apostadores en diferentes regiones del país estuvieron atentos a este resultado, que puede cambiar la suerte de quienes confiaron en sus números favoritos.

Resultados recientes del Dorado Tarde

El Dorado Tarde se caracteriza por su frecuencia diaria, de lunes a sábado, y por entregar premios a quienes logran acertar la combinación de cuatro cifras en orden exacto. A continuación, un repaso de los sorteos más recientes:

  • 2 de septiembre de 2025: el número ganador fue 0374.
  • 1 de septiembre de 2025: la combinación ganadora fue 1487.

Con la publicación de los resultados del 3 de septiembre (XXX), los jugadores ya pueden validar sus boletos en los puntos autorizados y verificar si obtuvieron un premio principal o una de las modalidades secundarias que ofrece este sorteo.

¿Cómo reclamar el premio si eres ganador?

Si tu número coincide con la combinación ganadora del Dorado Tarde, debes conservar el tiquete en perfecto estado y acercarte a un punto de venta autorizado o entidad bancaria habilitada para hacer el cobro.

Es importante presentar tu documento de identidad original y hacerlo dentro del plazo que establece la organización.

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares del país, ofreciendo a miles de colombianos la ilusión de convertirse en ganadores cada tarde.

