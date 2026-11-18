En la jornada del miércoles, 18 de noviembre, empresarios, centrales obreras y Gobierno definieron las fechas en la que será instalada la mesa de concertación del salario mínimo para 2027 y las partes presentarán sus propuestas.

Volverán a reunirse el 27 de noviembre, cuando el Dane presentará los índices de desempleo, productividad de inflación. Y se espera que los días 9 y 10 empresarios y centrales obreras presenten sus propuestas.

¿Mantener el aumento por debajo de las dos dígitos?

Durante el encuentro de definición de fechas, empresarios sugirieron que el aumento debería mantenerse por debajo de los dos dígitos. Es el caso de María Elena Ospina, presidenta de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi):

“Como está la situación del país no creemos que se pueda llegar a dos dígitos. Estamos esperando las cifras que nos va a dar el Dane sobre la inflación”.

Bajo la misma línea, Jaime Alberto Cabal presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), hizo un llamado a “volver a la esencia de lo que era el incremento al salario mínimo y mantener el poder adquisitivo y real de los salarios de los trabajadores. Eso está estipulado en la Ley y en la sensatez, reconocer el índice de la inflación más la productividad”.

Propuesta no oficial del 38,5 genera un llamado a conversar con los pies sobre la tierra:

Sobre la propuesta, no formal, de aumentar el salario mínimo en 38,5%, dirigentes sindicales, como John Jairo Caicedo del CTC indicaron que “un 39%, para el arranque, como dijo un dirigente sindical de la CUT se podría dividir en cuatro años, que es daría un nueve y pico, más lo que nosotros como comando nacional unitario le ajustemos para entrar en la mesa de discusión”.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, el presidente Nelson Alarcón, señaló que es “es una propuesta que hizo respetuosamente un compañero que no compromete a la central unitaria” y que, “institucionalmente, estamos elaborando una propuesta que, en su debido momento, se dará a conocer”.

Desde ambos bandos hicieron un llamado a negociar con los pies sobre la tierra y tratar de encontrar un acuerdo en beneficio de todos.