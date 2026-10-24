CANAL RCN
Colombia

Primicia | Detalles inéditos de cómo cayeron 'Kevin Masacre' y 'Naim', sucesores de alias Bendito Menor

Noticias RCN conoció en primicia cómo la Dijín con apoyo de Estados Unidos rastreó a alias Kevin Masacre y alias Naim mediante seguimientos satelitales.

Detalles inéditos de cómo cayeron 'Kevin Masacre' y 'Naim', sucesores de alias Bendito Menor
Foto: captura de video Noticias RCN.

Giovanny Suárez

octubre 24 de 2026
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Operaciones de inteligencia satelital desarrolladas por la Dijín de la Policía Nacional con apoyo de agencias estadounidenses permitieron desarticular los planes de reorganización de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras la captura de sus dos principales cabecillas que pretendían retomar el control del grupo criminal.

Cayó alias Kevin Masacre, sucesor de Bendito Menor: le incautaron municiones y granadas
RELACIONADO

Cayó alias Kevin Masacre, sucesor de Bendito Menor: le incautaron municiones y granadas

La investigación reveló que tras la baja de alias Bendito Menor y ‘La Bebecita’, considerado el golpe más duro a esta organización, los nuevos líderes alias Kevin Masacre y alias Naim desarrollaban un sofisticado plan para rearmar y fortalecer la estructura criminal mediante el intercambio de armamento por cocaína.

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta
RELACIONADO

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

A través de satélites rastrearon a los sucesores de 'Bendito Menor'

Imágenes satelitales proporcionadas por inteligencia americana identificaron gigantescas caletas de armamento en zonas selváticas de Magdalena, según el material investigativo conocido por Noticias RCN.

Estas armas eran utilizadas para intercambiar por cocaína, que posteriormente vendían a organizaciones narcotraficantes internacionales para obtener recursos financieros destinados a la reorganización del grupo.

El seguimiento incluyó labores de agentes encubiertos durante varias semanas, quienes rastrearon bodegas donde la organización escondía las armas y la droga utilizadas en los intercambios.

Esta vigilancia, minuto a minuto, permitió a las autoridades mapear completamente la operación criminal.

Como resultado de estas investigaciones, las autoridades lograron ubicar y capturar a los dos hombres que pretendían tomar el mando de las Autodefensas Conquistadoras.

¿Qué cabecillas tomarían el control de las Autodefensas de la Sierra tras muerte de ‘Bendito Menor’?
RELACIONADO

¿Qué cabecillas tomarían el control de las Autodefensas de la Sierra tras muerte de ‘Bendito Menor’?

¿Quiénes son alias Kevin Masacre y alias Naim?

Alias Kevin Masacre, considerado el hombre más importante del grupo criminal tras la muerte de Bendito Menor, fue trasladado a un *búnker de alta seguridad* de la Dijín en Bogotá.

Alias Naim también fue capturado y se encuentra bajo custodia de las autoridades. La operación fue ejecutada por 24 comandos jungla de la Dijín y antinarcóticos de la Policía.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 27 fusiles y un lanzagranadas que el grupo terrorista ya había obtenido tras la venta de un cargamento de cocaína, evidenciando que el plan de rearme ya estaba en marcha.

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía
RELACIONADO

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Descubrieron que falsos sindicatos eran realmente rumbeaderos en el Restrepo, sur de Bogotá

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer respondió al anuncio de Eva Ferrer de que entregaría información a EE. UU.

Congreso de la República

Presidencia del Congreso alerta sobre posible suplantación de identidad del presidente del Senado

Otras Noticias

Subsidios

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en octubre de 2026? Confirman fecha y monto del subsidio

Prosperidad Social confirmó la fecha del nuevo pago de Colombia Mayor en octubre de 2026. Consulte cuándo comienza, cuánto pagan y dónde cobrar.

Brasil

Así fue el último debate Bolsonaro - Lula, a solo horas de la segunda vuelta presidencial en Brasil

El costo de los alimentos, los impuestos, la inseguridad y las acusaciones de corrupción dominaron el último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Medio ambiente

Consumidores impulsan cambios en la industria de los envases de alimentos

Bayern Múnich

Último reporte de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz, tras desplomarse

OMS

OMS alertó sobre los riesgos que el calor extremo genera sobre embarazadas, bebés y niños en el mundo