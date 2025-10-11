Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

Como cada lunes, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de las loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

En la noche de este 10 de noviembre de 2025, ambas entidades entregaron nuevos ganadores y millonarios premios a quienes confiaron en su suerte.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 10 de noviembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca cayó con el número 0201, de la serie 206.

Este sorteo, como es habitual, se realizó bajo la supervisión de Coljuegos y de las autoridades locales, garantizando la transparencia del proceso.

Además del premio principal, se entregaron importantes sumas en las categorías de secos y aproximaciones, donde varios jugadores también resultaron favorecidos.

La Lotería de Cundinamarca, fundada en 1812, es una de las más antiguas del país y destina sus utilidades al fortalecimiento del sistema hospitalario del departamento.

Resultado de la Lotería del Tolima del 10 de noviembre de 2025

Por su parte, el premio mayor de la Lotería del Tolima correspondió al número 1911 de la serie 009.

Esta tradicional lotería, que realiza su sorteo todos los lunes, también repartió atractivos premios secundarios entre los apostadores que acertaron parcialmente las cifras ganadoras.

Los jugadores pueden verificar los resultados oficiales a través de las páginas web de cada lotería o en los puntos autorizados.

Ambas loterías invitan a los ganadores a revisar cuidadosamente sus billetes y a reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos, según la ley.