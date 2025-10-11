Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de noviembre

El sorteo del Super Astro Luna volvió a emocionar a miles de jugadores en todo el país que esperaban con ilusión conocer el número y signo ganador de la noche del lunes 10 de noviembre de 2025.

Este popular juego de azar, que combina la suerte de los números con los signos zodiacales, continúa siendo uno de los preferidos en Colombia por sus atractivos premios y la posibilidad de ganar con apuestas sencillas.

Resultado del Súper Astro Luna hoy 10 de noviembre de 2025

De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del sorteo del Super Astro Luna fue XXXX con el signo XXXX.

Este resultado corresponde al sorteo realizado bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Los participantes que acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal podrán reclamar atractivos premios en los puntos autorizados o a través de las plataformas oficiales.

Es importante recordar que los ganadores deben presentar su documento de identidad y el tiquete original, el cual debe estar en perfecto estado para poder hacer efectivo el pago.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro permite apostar combinando un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999) con uno de los 12 signos zodiacales.

Las apuestas se pueden realizar en cualquier punto autorizado o en las plataformas virtuales habilitadas, y los resultados se publican cada día tras los sorteos del Super Astro Sol (en la tarde) y Super Astro Luna (en la noche).

Los jugadores pueden seguir los sorteos en vivo o consultar los resultados a través del portal oficial de Super Astro o medios aliados. ¡Felicitaciones a los ganadores de esta jornada y suerte para quienes participen en el próximo sorteo!