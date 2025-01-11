CANAL RCN
Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
09:30 p. m.
El sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 1 de noviembre de 2025 puso a miles de apostadores frente a sus billetes con la esperanza de convertirse en el próximo ganador del premio mayor.

Como es habitual, el sorteo se transmitió en vivo desde Tunja y los resultados ya están disponibles para revisión.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue X X X X de la serie X.

Si tu billete coincide con esta combinación estás entre los afortunados ganadores de la noche.

Adicionalmente, la Lotería de Boyacá entregó varios premios secos que también generan grandes oportunidades para sus jugadores.

¿Qué pasos seguir si saliste ganador?

Si resultaste ganador, conserva tu billete original en buen estado y acude lo antes posible a un punto de pago autorizado o a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja.

Ten a mano tu documento de identidad y recuerda que los premios superiores a ciertos montos pueden requerir pasos adicionales o aprobación en la sede central. Además, debes reclamar tu premio dentro del plazo establecido por la entidad para no perder el derecho.

Recuerda que participar con responsabilidad es clave y revisar los resultados y las condiciones de pago garantiza que no pierdas nada.

