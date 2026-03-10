Equipo bogotano sorprendió y anunció la salida de dos jugadores: esto dijo el club

Internacional de Bogotá sorprendió con una decisión en su plantel profesional.

Antes de su partido frente a Once Caldas, el conjunto capitalino confirmó que Dannovi Quiñones y Yojan Garcés no continuarán en el equipo, una determinación que fue comunicada oficialmente este sábado 3 de octubre.

El anuncio llamó la atención por producirse en plena competencia y porque el club no explicó de manera puntual qué ocurrió con los dos futbolistas. Sin embargo, en su mensaje hizo referencia a los principios y comportamientos que exige a quienes representan a la institución.

Internacional de Bogotá confirmó la salida de Dannovi Quiñones y Yojan Garcés

A través de sus canales oficiales, el equipo bogotano informó que ambos jugadores quedaron por fuera del plantel profesional.

"Internacional de Bogotá informa que Dannovi Quiñones y Yojan Garcés no continuarán haciendo parte del plantel profesional.

Estas decisiones responden a los principios, valores y estándares que Internacional de Bogotá ha definido para quienes representan nuestro Club, dentro y fuera de la cancha.

Agradecemos a ambos jugadores por el tiempo compartido y les deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales", señaló la institución.

La expresión "dentro y fuera de la cancha" generó interrogantes alrededor de la decisión. No obstante, el comunicado no menciona alguna situación específica ni entrega mayores detalles sobre los motivos que llevaron a finalizar la etapa de los dos futbolistas.

¿Por qué salieron los dos jugadores de Internacional de Bogotá?

Por ahora, Internacional de Bogotá no ha revelado una causa concreta. La única explicación entregada públicamente es que la determinación está relacionada con los "principios, valores y estándares" establecidos por el club.

La noticia se conoció en la previa del compromiso frente a Once Caldas, mientras Internacional de Bogotá continúa afrontando su calendario deportivo.