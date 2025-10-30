CANAL RCN
Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 30 de octubre de 2025

Revise los resultados oficiales de las loterías de Bogotá y Quindío del sorteo del 30 de octubre de 2025. Conozca aquí los números ganadores del premio mayor y premios secos.

Loterías de Bogotá y Quindío
octubre 30 de 2025
09:00 p. m.
La noche de este jueves 30 de octubre de 2025, miles de colombianos estuvieron atentos a los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de las más tradicionales del país.

Como cada semana, ambas entregaron millonarios premios a quienes confiaron en su suerte y participaron en la jornada de juegos de azar que se realiza todos los jueves.

A continuación, conozca los resultados oficiales del último sorteo y verifique si su billete fue el ganador del premio mayor o de alguno de los premios secos.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 30 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue: XXXX de la serie XXX.

Este sorteo entrega uno de los premios más atractivos de la semana, además de una amplia lista de premios secos que benefician a cientos de participantes en todo el país.

Los resultados oficiales pueden consultarse también en la página web de la Lotería de Bogotá o en los puntos de venta autorizados. Recuerde verificar siempre su billete con la fracción y serie exacta para confirmar si resultó ganador.

Resultado de la Lotería del Quindío del 30 de octubre de 2025

Por su parte, la Lotería del Quindío también premió a miles de apostadores El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX.

Además del premio principal, este sorteo otorga premios secos y aproximaciones que cada jueves convierten a varios colombianos en nuevos ganadores.

Si desea verificar los resultados oficiales, puede ingresar a www.loteriadelquindio.com.co o consultar con su distribuidor autorizado más cercano. ¡Revise su billete y descubra si la suerte estuvo de su lado!

