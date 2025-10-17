CANAL RCN
Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 17 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:35 p. m.
La expectativa entre los jugadores de Medellín crece mientras esperan el resultado del sorteo de esta noche.

La Lotería de Medellín juega cada viernes, y el sorteo del 17 de octubre de 2025 era uno de los más esperados de la semana.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 17 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor fue: X X X X (cuatro cifras) y la serie: XXX.

De acuerdo con la página oficial de la Lotería de Medellín, el sorteo 4805 del 17 de octubre presentaba ya el “Mayor2” correspondiente a 10 millones en su banner.

Transmisión y horarios del sorteo

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, alrededor de las 11:00 p.m. (hora local). Los resultados se transmitieron por Teleantioquia, en transmisiones en vivo vía Facebook y YouTube, y también se difundieron a través del sitio web oficial de la Lotería de Medellín, así como en la web de Noticias RCN.

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales poco después del sorteo en el portal de la Lotería y otros canales autorizados.

Últimos ganadores Lotería de Medellín

  • Sorteo 4804 – viernes 10 de octubre de 2025 → 2619 serie 045.
  • Sorteo 4803 – viernes 3 de octubre de 2025 → 9860 serie 349.
  • Sorteo 4802 – viernes 26 de septiembre de 2025 → 0174 serie 070.
  • Sorteo 4801 – viernes 19 de septiembre de 2025 → 5321 serie 103.
  • Sorteo 4800 – viernes 12 de septiembre de 2025 → 3472 serie 401.
