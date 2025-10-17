Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de octubre: último sorteo

La expectativa entre los jugadores de Medellín crece mientras esperan el resultado del sorteo de esta noche.

La Lotería de Medellín juega cada viernes, y el sorteo del 17 de octubre de 2025 era uno de los más esperados de la semana.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 17 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor fue: X X X X (cuatro cifras) y la serie: XXX.

De acuerdo con la página oficial de la Lotería de Medellín, el sorteo 4805 del 17 de octubre presentaba ya el “Mayor2” correspondiente a 10 millones en su banner.

Transmisión y horarios del sorteo

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, alrededor de las 11:00 p.m. (hora local). Los resultados se transmitieron por Teleantioquia, en transmisiones en vivo vía Facebook y YouTube, y también se difundieron a través del sitio web oficial de la Lotería de Medellín, así como en la web de Noticias RCN.

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales poco después del sorteo en el portal de la Lotería y otros canales autorizados.

Últimos ganadores Lotería de Medellín