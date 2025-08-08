CANAL RCN
Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de agosto: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 8 de agosto de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
08:31 p. m.
La tradicional Lotería de Medellín celebró su sorteo semanal este viernes 8 de agosto de 2025, brindando nuevamente a millas de apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios.

Una nueva oportunidad que pone a vibrar al Valle de Aburrá ya buena parte del país.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 8 de agosto de 2025

  • Premio mayor: Número X, serie X
  • Premios secos adicionales: se entregaron “súper secos” de $700 millones y Múltiples premios menores, incluyendo montos de $300 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

¿Cómo verificar los resultados y reclamar un premio?

El sorteo se transmitió en vivo, como es habitual, alrededor de las 11:00 pm por Teleantioquia y canales oficiales en redes sociales. Para revisar si tu billete es ganador, puedes:

  • Consulta el número y la serie en la página oficial de la Lotería de Medellín, redes sociales o sitios confiables.
  • Compare su boleto físico o electrónico con los datos oficiales: si coinciden en número y serie, puede ser acreedor del premio mayor; si solo acierta algunas cifras, podría acceder a un premio seco.

Para reclamar, debe presentar el billete en buen estado y su documento de identidad. Los montos pequeños pueden reclamarse en puntos autorizados; Los premios mayores requieren acudir a la oficina principal oa través del centro de atención del sorteo.

