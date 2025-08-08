Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo del Super Astro Luna se jugó este viernes 8 de agosto de 2025, un chance nocturno muy popular en Colombia. Miles de jugadores aguardaban con entusiasmo la combinación ganadora para verificar si fueron los afortunados de la noche.

Resultado del Super Astro Luna hoy viernes 8 de agosto

Número ganador: X

Signo zodiacal: X.

Estos datos, clave para saber si se acertó el premio mayor o alguno de los premios secundarios, fueron anunciados una vez finalizó la transmisión.

El Super Astro Luna combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, y solo si ambas variables coinciden exactamente se puede acceder a los premios más altos.

¿Cómo jugar y reclamar en Super Astro Luna?

Participar en este sorteo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999 y se selecciona un signo zodiacal, o se apuesta por los 12 signos para aumentar las posibilidades.

Los sorteos nocturnos del Super Astro Luna se realizan diariamente en los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 22:50, los sábados a las 22:45 y los domingos ⁠—junto con festivos⁠—a las 20:30.

Si resultas ganador, debes presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad en un punto autorizado; para premios mayores, además se requiere el diligenciamiento de ciertos formularios y la presentación de documentos adicionales, de acuerdo con el monto.

Esta jornada del Super Astro Luna confirma nuevamente su atractivo tanto por la combinación de azar con el simbolismo zodiacal como por la posibilidad de ganar grandes premios de forma rápida.