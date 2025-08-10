CANAL RCN
Economía

Los números más ganadores en la Lotería de Cundinamarca: los que más se repiten, según la IA

Estos son los números que más se repiten en la Lotería de Cundinamarca, según análisis de la Inteligencia Artificial

Mujer ganó Lotería gracias a Chat GPT
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
11:10 a. m.
El tradicional juego de azar en Colombia entró en los análisis de la era de la tecnología. Buscando desvelar los misterios detrás de la suerte, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) emprendió un exhaustivo análisis estadístico sobre el historial de sorteos.

Tras procesar rigurosamente los resultados de los últimos años, el sistema de software predijo los números que más se repiten en la Lotería de Cundinamarca, ofreciendo a los jugadores una perspectiva inusual y basada en datos para sus próximas apuestas.

Predicción de la IA en las loterías

El objetivo de este ejercicio algorítmico no es garantizar un premio, sino identificar tendencias de frecuencia que puedan servir como guía.

El estudio se concentró en la aparición de dígitos individuales y en combinaciones de dos cifras, buscando aquellos que han demostrado ser estadísticamente recurrentes, tanto en el premio mayor como en los premios secos.

La predicción de la IA sugiere que la fortuna podría inclinarse a favor de aquellos que sigan estos patrones de alta probabilidad.

¿Cuáles son las combinaciones de mayor frecuencia en la lotería de Cundinamarca reveladas por la IA?

Según el detallado informe generado por la Inteligencia Artificial, existen patrones bien definidos que se han consolidado a lo largo de los sorteos.

En el caso de los números de dos cifras, la IA destacó un cuarteto de parejas con alta tasa de repetición: 12, 24, 36 y 48, añadiendo el 52 a este grupo de alta frecuencia.

Además, el análisis reveló una jerarquía entre los dígitos individuales que componen cada balota ganadora.

Los números que exhiben la mayor prevalencia en los resultados son: 6, 5, 7, 3, 2, 1 y 0. Este dato es fundamental para quienes construyen sus propias combinaciones de cuatro cifras.

Finalmente, la plataforma de IA también apuntó a lo que denomina "tríos comunes" en las balotas: 17, 23, 24, 31 y 33.

En contraposición a estos hallazgos, el estudio también identificó los dígitos que estadísticamente han aparecido con menor frecuencia, sugiriendo que el 1 y el 38 son los números de "baja probabilidad" que, en teoría, los apostadores deberían evitar.

Con estos datos, los jugadores tienen una base analítica para entender los números que más se repiten en la Lotería de Cundinamarca y estructurar una estrategia de juego informada.

