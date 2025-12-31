CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 31 de diciembre de 2025

: Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 31 de diciembre, fin de año: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
07:24 p. m.
El Super Astro Luna vuelve a captar la atención de los jugadores este 31 de diciembre de 2025, una fecha especial en la que muchos esperan cerrar el año con un golpe de suerte.

Este sorteo nocturno, reconocido por combinar números y signos del zodiaco, se realiza diariamente y mantiene su tradicional horario de las 10:40 p.m., momento en el que se revela la combinación ganadora esperada por miles de apostadores en todo el país.

Resultado del Super Astro Luna hoy 31 de diciembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente a hoy ya fue jugado y dejó como resultado ganador el número X acompañado del signo X.

Esta combinación es la que define a los ganadores principales del sorteo, siempre que la apuesta haya sido realizada correctamente y dentro del tiempo establecido por la organización.

Como es habitual, el Astro Luna se distingue por su enfoque nocturno, lo que para muchos jugadores representa una energía diferente frente a otros sorteos diarios. Tras conocerse el resultado oficial de las 10:40 p.m., los apostadores pueden verificar sus tiquetes y confirmar si lograron acertar total o parcialmente la combinación anunciada.

Así se juega el Super Astro Luna y qué premios entrega

El Super Astro Luna se juega seleccionando un número de dos cifras, que va del 00 al 99, y uno de los 12 signos del zodiaco. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número como el signo ganador. Sin embargo, el juego ofrece opciones adicionales que permiten ganar premios secundarios.

Entre estos premios se encuentran los pagos por acertar únicamente el número o solo el signo, lo que amplía las posibilidades de obtener algún retorno. El valor del premio varía según el tipo de acierto y el monto apostado, haciendo del Super Astro Luna un juego flexible y atractivo.

Gracias a su dinámica sencilla y a la expectativa diaria que genera, el Super Astro Luna continúa siendo una de las opciones preferidas para quienes disfrutan de los sorteos nocturnos y de la combinación entre azar y astrología.

