Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 20 de enero

Este martes 20 de enero ya están disponibles los resultados del más reciente sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de chance más populares entre los colombianos.

Miles de apostadores revisan con expectativa los números y signos ganadores, combinando suerte con astrología en cada apuesta.

Así quedaron los números ganadores del Super Astro Sol del martes 20 de enero de 2026

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: YYYY.

Este resultado corresponde al sorteo 5337, realizado el martes 20 de enero de 2026 en horas de la tarde.

El juego del Super Astro Sol se basa en elegir una combinación de cuatro cifras más un signo zodiacal, y quienes aciertan esta combinación pueden ganar hasta 42.000 veces lo apostado, dependiendo de la modalidad de su apuesta.

El sorteo se efectúa de lunes a sábado a las 4:00 p. m., con transmisión en vivo por el Canal Uno y supervisión técnica para garantizar que los resultados sean transparentes y confiables.

¿Qué sigue para el Super Astro Sol este 20 de enero?

Con los números ya anunciados del lunes, los jugadores pueden verificar si acertaron o no su combinación en el sorteo de hoy.

Muchos participantes siguen el juego no solo por la posibilidad de ganar premios cuantiosos, sino también por la dinámica especial que ofrece el uso de signos del zodiaco junto con cifras, lo que añade un elemento de emoción adicional a cada jornada de apuestas.

Además, gracias a la popularidad del Super Astro, existen múltiples formas de comprobar si tu ticket fue ganador:

Consultando en las páginas oficiales de resultados del juego.

Reviendo medios especializados en loterías y chances.

Siguiendo actualizaciones en canales de noticias y redes sociales.

Este juego sigue siendo una de las opciones de entretenimiento y oportunidad de premio para muchos colombianos, que cada semana participan con la esperanza de ver su número y signo favoritos salir en el tablero.