Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 19 de enero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy lunes 19 de enero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Foto: Redes sociales

Noticias RCN

enero 19 de 2026
02:00 p. m.
El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, que este lunes 19 de enero de 2026 estuvieron atentos a uno de los sorteos más populares del país.

Este juego de azar, administrado por el sistema de apuestas permanentes, se ha consolidado como una opción atractiva por su mecánica sencilla y por la posibilidad de ganar con una inversión baja.

Cada día, el sorteo despierta expectativa entre quienes siguen de cerca los resultados de las loterías, especialmente aquellos que buscan acertar el número y el signo zodiacal ganador del día.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del lunes 19 de enero de 2026

De acuerdo con el último sorteo realizado este lunes, el número ganador del Super Astro Sol fue XXX y el signo zodiacal fue XXX.

Los jugadores que lograron acertar ambas variables podrán reclamar el premio mayor establecido para esta modalidad, mientras que quienes solo coincidieron en una de las dos opciones también pueden acceder a premios secundarios, según el plan de premios vigente.

Es importante recordar que los resultados oficiales del Super Astro Sol deben verificarse siempre en puntos autorizados o plataformas oficiales, para evitar confusiones al momento de reclamar un premio.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y qué debe hacer para ganar?

El Super Astro Sol es un juego de azar en el que el apostador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambos.

Los jugadores pueden apostar solo al número, solo al signo o a la combinación completa. Entre más exacta sea la coincidencia con el resultado oficial, mayor será el premio obtenido.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días en horas de la mañana, generalmente antes del mediodía, por lo que las apuestas deben hacerse con antelación en los puntos autorizados.

