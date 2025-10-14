CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 14 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 14 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 14 de octubre: número ganador del último sorteo
Foto: redes sociales

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna volvió a entregar millonarias alegrías a los apostadores en Colombia. Este lunes 14 de octubre de 2025, la popular lotería astral celebró un nuevo sorteo, con miles de jugadores que probaron suerte con su signo zodiacal favorito y sus números más afortunados.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de octubre de 2025

El Super Astro Luna, administrado por Scientific Games Colombia S.A.S., es uno de los juegos de azar más populares del país, pues combina numerología y astrología, ofreciendo la posibilidad de ganar premios de hasta $42.000 millones de pesos, dependiendo de la categoría y el tipo de apuesta realizada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Super Astro Luna correspondiente al lunes 14 de octubre de 2025 fue:

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de octubre de 2025

XXXX – signo X.

Los apostadores pueden consultar el resultado oficial en la página de Super Astro o a través de los canales oficiales de Noticias RCN, donde se publican los números y signos ganadores de cada jornada.

¿Cómo se juega el Super Astro y cuánto paga?

Para participar en el Super Astro, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal. El sorteo se realiza dos veces al día: Super Astro Sol (en la tarde) y Super Astro Luna (en la noche).

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

Las ganancias varían según la modalidad apostada: quienes aciertan las cuatro cifras más el signo reciben el premio mayor, mientras que hay pagos adicionales por acertar tres, dos o una cifra más el signo.

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos favoritos de los colombianos, al mezclar suerte, intuición y pasión por los signos del zodiaco.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Turismo

Vuelos desde $67.000: así funcionará la nueva edición de Smart Sale en Colombia

Ministerio de Transporte

Semana de receso: estas fueron las multas más impuestas a conductores en todo el país

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

La Defensoría del Pueblo confirmó que la alerta de la existencia del posible atentado la hizo el Gobierno Nacional.

Viral

Video viral: hombre fue captado orinando en el Vaticano

Miles de usuarios expresaron su indignación y calificaron el acto como una falta de respeto hacia la fe católica.

Selección Colombia

¡Así se canta el himno de Colombia! El fervor tricolor se sintió en Nueva Jersey frente a Canadá

Artistas

Falleció reconocido cantante a los 51 años: ganador de varios premios Grammy

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social