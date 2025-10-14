Resultado Super Astro Luna hoy 14 de octubre: número ganador del último sorteo

El Super Astro Luna volvió a entregar millonarias alegrías a los apostadores en Colombia. Este lunes 14 de octubre de 2025, la popular lotería astral celebró un nuevo sorteo, con miles de jugadores que probaron suerte con su signo zodiacal favorito y sus números más afortunados.

El Super Astro Luna, administrado por Scientific Games Colombia S.A.S., es uno de los juegos de azar más populares del país, pues combina numerología y astrología, ofreciendo la posibilidad de ganar premios de hasta $42.000 millones de pesos, dependiendo de la categoría y el tipo de apuesta realizada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Super Astro Luna correspondiente al lunes 14 de octubre de 2025 fue:

XXXX – signo X.

Los apostadores pueden consultar el resultado oficial en la página de Super Astro o a través de los canales oficiales de Noticias RCN, donde se publican los números y signos ganadores de cada jornada.

¿Cómo se juega el Super Astro y cuánto paga?

Para participar en el Super Astro, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal. El sorteo se realiza dos veces al día: Super Astro Sol (en la tarde) y Super Astro Luna (en la noche).

Las ganancias varían según la modalidad apostada: quienes aciertan las cuatro cifras más el signo reciben el premio mayor, mientras que hay pagos adicionales por acertar tres, dos o una cifra más el signo.

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos favoritos de los colombianos, al mezclar suerte, intuición y pasión por los signos del zodiaco.