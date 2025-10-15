Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 15 de octubre

El Super Astro Luna volvió a emocionar a miles de jugadores en todo el país con un nuevo sorteo que entregó millonarios premios. Este juego, inspirado en los signos del zodiaco, continúa siendo una de las opciones preferidas por los colombianos que confían en su intuición y la suerte de las estrellas para ganar.

A continuación, le presentamos el resultado más reciente del sorteo realizado este miércoles 15 de octubre de 2025, en el que cientos de apostadores esperaban convertirse en los próximos afortunados.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue 7752, con el signo Aries.

Los resultados oficiales fueron publicados por Super Astro, el juego autorizado por Coljuegos, que se realiza todos los días bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Los participantes pueden verificar su acierto a través de los canales oficiales o en los puntos físicos de chance en todo el país.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro combina números y signos zodiacales, una característica que lo diferencia de otros juegos de azar en Colombia. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, entre otros).

El sorteo se realiza de lunes a sábado en horas de la noche, y los resultados son transmitidos en medios de comunicación y redes oficiales.

Recuerde que también puede consultar los resultados anteriores del Super Astro Sol y Luna en el portal de Noticias RCN, donde se actualizan diariamente los números y signos ganadores de cada jornada.