Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
El sorteo del Super Astro Luna de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.
Noticias RCN
08:01 p. m.
El Super Astro Luna ya jugó el lunes 1 de septiembre de 2025 sobre las 10: 40 p.m. (horario en Colombia). Revise el número que cayó y el signo zodiacal.
Resultados del Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre de 2025
El sorteo del Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre ya está listo para ser comprobado.
Aquellos que acertaron la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal exacto, como es el caso de XXX – XXX, estarán celebrando el premio mayor. Si tu apuesta coincidió, ¡podrías ganar hasta 42.000 veces lo apostado!
¿Qué debes hacer si jugaste?
- Revisa si el número ganador del día corresponden a tu tiquete.
- Si acertaste ambos, ¡enhorabuena! Guarda el tiquete en buen estado y lleva tu documento de identidad para cobrar.
- Si solo acertaste tres cifras o dos más el signo, aún puedes ganar premios menores (1.000 y 100 veces lo apostado, respectivamente).
- Consulta los canales oficiales como la página del Super Astro Luna, medios autorizados o puntos de venta para corroborar el resultado.
¿Por qué es tan popular?
El Super Astro Luna sigue encantando a los colombianos por su formato único: combina azar numérico con astrología.
Uno elige un número de cuatro cifras y lo asocia a un signo del zodiaco, aumentando la emoción en cada sorteo.