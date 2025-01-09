Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

El Super Astro Luna ya jugó el lunes 1 de septiembre de 2025 sobre las 10: 40 p.m. (horario en Colombia). Revise el número que cayó y el signo zodiacal.

Resultados del Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre ya está listo para ser comprobado.

Aquellos que acertaron la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal exacto, como es el caso de XXX – XXX, estarán celebrando el premio mayor. Si tu apuesta coincidió, ¡podrías ganar hasta 42.000 veces lo apostado!

¿Qué debes hacer si jugaste?

Revisa si el número ganador del día corresponden a tu tiquete.

Si acertaste ambos, ¡enhorabuena! Guarda el tiquete en buen estado y lleva tu documento de identidad para cobrar.

Si solo acertaste tres cifras o dos más el signo, aún puedes ganar premios menores (1.000 y 100 veces lo apostado, respectivamente).

Consulta los canales oficiales como la página del Super Astro Luna, medios autorizados o puntos de venta para corroborar el resultado.

¿Por qué es tan popular?

El Super Astro Luna sigue encantando a los colombianos por su formato único: combina azar numérico con astrología.

Uno elige un número de cuatro cifras y lo asocia a un signo del zodiaco, aumentando la emoción en cada sorteo.