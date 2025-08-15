CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

¡Los ganadores de este viernes ya se conocieron en el Super Astro Luna del 15 de agosto! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna tuvo un emocionante sorteo durante este viernes 15 de agosto de 2025 y la gran mayoría de apostadores estuvieron conectados.

Con la intención de asegurar la transparencia, el sorteo fue transmitido en vivo por Youtube y los participantes pudieron conocer el veredicto de cada una de las balotas.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025

Además, un delegado de Coljuegos estuvo presente en el lugar del sorteo para que no se presentara ninguna irregularidad y avaló el resultado.

¿Usted apostó en el Super Astro Luna, pero aún no se ha enterado del número y el signo zodiacal ganador? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de agosto de 2025

La presentadora y el delegado de Coljuegos, una vez se terminaron de mover las balotas, informaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue 1947.

Además, también detallaron que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte durante el Super Astro Luna de este 15 de agosto de 2025 fue Aries.

Es importante recordar que a lo largo de la semana se han presentado los siguientes resultados:

  • 11 de agosto: 4968 - Tauro.
  • 12 de agosto: 4370 - Cáncer.
  • 13 de agosto: 0941 - Virgo.
  • 14 de agosto: 4242 - Acuario.

¿Cuáles son los premios en el Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está especificado que en el juego de azar se entregan tres premios durante todas las noches.

Los participantes ganan si cumplen alguna de estas condiciones:

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo

  • Aciertan el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. El premio es de 42.000 veces lo apostado.
  • Aciertan el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha. El premio es de 1.000 veces lo apostado.
  • Aciertan el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha. El premio es de 100 veces lo apostado.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Arrendatarios recibirían indemnización en Colombia: estos son los casos específicos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Subsidios

Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Colombia cambian: lista actualizada

Otras Noticias

Santa Marta

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos

Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo.

Canadá

Estos son los requisitos que necesita un colombiano para trabajar en Canadá: téngalos en cuenta

Conozca los requisitos necesarios para poder trabajar en este país.

Miss Universe Colombia

¡Miss Universe Colombia, el reality, ya tiene fecha de estreno!

Millonarios

Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Neyser Villarreal en medio de la polémica

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol