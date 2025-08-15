Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

El Super Astro Luna tuvo un emocionante sorteo durante este viernes 15 de agosto de 2025 y la gran mayoría de apostadores estuvieron conectados.

Con la intención de asegurar la transparencia, el sorteo fue transmitido en vivo por Youtube y los participantes pudieron conocer el veredicto de cada una de las balotas.

Además, un delegado de Coljuegos estuvo presente en el lugar del sorteo para que no se presentara ninguna irregularidad y avaló el resultado.

¿Usted apostó en el Super Astro Luna, pero aún no se ha enterado del número y el signo zodiacal ganador? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de agosto de 2025

La presentadora y el delegado de Coljuegos, una vez se terminaron de mover las balotas, informaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue 1947.

Además, también detallaron que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte durante el Super Astro Luna de este 15 de agosto de 2025 fue Aries.

Es importante recordar que a lo largo de la semana se han presentado los siguientes resultados:

11 de agosto: 4968 - Tauro.

12 de agosto: 4370 - Cáncer.

13 de agosto: 0941 - Virgo.

14 de agosto: 4242 - Acuario.

¿Cuáles son los premios en el Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está especificado que en el juego de azar se entregan tres premios durante todas las noches.

Los participantes ganan si cumplen alguna de estas condiciones: