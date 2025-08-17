Super Astro Luna del domingo 17 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

El Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de apostadores este domingo 17 de agosto de 2025.

El sorteo nocturno, que combina la suerte con los signos del zodiaco, entrega premios millonarios a quienes logran acertar número y signo.

Resultado del Super Astro Luna domingo hoy 17 de agosto

Número ganador: X

Signo zodiacal: X

Este resultado mantiene la expectativa entre quienes participaron, pues el Super Astro Luna es uno de los juegos más populares del país gracias a sus atractivos premios.

¿Cómo se juega y cuáles son los premios?

El mecanismo es sencillo, pues se debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal. Si ambas elecciones coinciden con el resultado oficial, el premio puede ser hasta 42.000 veces el valor apostado, lo que lo convierte en uno de los sorteos más llamativos en Colombia.

El Super Astro Luna realiza sus sorteos todas las noches: de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:45 p. m. y los domingos o festivos a las 8:30 p. m.

Los resultados pueden verificarse en portales de loterías, noticieros nacionales y canales oficiales del juego.

¿Cómo reclamar los premios?

Para cobrar, los ganadores deben conservar su tiquete en buen estado y presentarlo en puntos autorizados. Según el monto, también es posible gestionar el pago a través de entidades bancarias habilitadas.

Las autoridades recomiendan siempre consultar en fuentes oficiales y evitar intermediarios para garantizar la validez del proceso.