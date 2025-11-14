CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 14 de noviembre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 14 de noviembre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:08 p. m.
El sorteo del Super Astro Luna correspondiente a este viernes 14 de noviembre de 2025 ya entregó un nuevo ganador. Miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos al resultado nocturno, uno de los más populares por combinar números y signos del zodiaco.

Si participaste, aquí podrás verificar si la suerte estuvo de tu lado en esta jornada.

Resultado del Súper Astro Luna del 14 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue: X X X X, junto al signo X.

Tal como lo establece la modalidad del juego, para llevarse el premio mayor era necesario acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo correspondiente.

Quienes lograron esta combinación recibirán una millonaria recompensa, de acuerdo con las reglas vigentes del sorteo.

Además del premio principal, Super Astro Luna también ofrece otras modalidades de acierto parcial, por lo que es recomendable revisar detalladamente el número apostado: puedes ganar si acertaste solo el número, algunas cifras en su orden o únicamente el signo.

Cada categoría tiene una tabla de pagos distinta que puede sorprender a los jugadores habituales.

¿Qué hacer si eres uno de los ganadores del sorteo?

Si acertaste el número o el signo del sorteo de este 14 de noviembre, debes acercarte a un punto autorizado de la red de operadores para reclamar tu premio. Los ganadores de sumas superiores deben presentar su documento de identidad original y seguir el procedimiento oficial que garantiza la entrega segura del dinero.

Recuerda que tanto Super Astro Sol como Super Astro Luna se juegan todos los días y cuentan con transmisión y verificación oficial a través de los canales autorizados. Verifica siempre los resultados en fuentes confiables y juega de manera responsable.

El próximo sorteo será mañana, una nueva oportunidad para quienes sueñan con transformar su suerte en una ganancia real.

