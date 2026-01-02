Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de enero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, jugado cada noche con la esperanza de ganar premios que pueden multiplicar lo apostado hasta 42 000 veces si se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Hoy, 2 de enero de 2025, miles de jugadores estuvieron pendientes del sorteo nocturno para conocer si sus números y signo traerían buena suerte para comenzar el año con un premio.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de enero de 2025

En el sorteo realizado este jueves 2 de enero de 2025, el número ganador fue XXX, acompañado del signo YYYY, según los resultados oficiales publicados tras el cierre del sorteo.

Este número representa la combinación que todos los participantes estaban esperando conocer, especialmente quienes apostaron tanto la cifra completa como el signo zodiacal correcto para poder ganar el premio mayor.

El sorteo del Super Astro Luna se transmite en vivo por televisión y radio todas las noches, y los resultados suelen estar disponibles poco después de las 10:50 p. m., horario en el que se llevó a cabo el sorteo de hoy.

Los juegos de chance como este ofrecen también premios por acertar las tres últimas cifras, las dos últimas cifras o solo el signo, lo que permite que más jugadores puedan obtener alguna recompensa dependiendo de su apuesta.

¿Qué significa acertar el número y el signo?

Aciertos completos —es decir, acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto, otorgan el premio mayor del juego, que puede ser una cifra que cambie la vida de quien la obtenga.

En caso de que solo se acierten algunas cifras o el signo, también hay premios menores.

Si jugaste el Super Astro Luna hoy, revisa tu tiquete para ver si tu número coincide y recuerda que puedes consultar los resultados de sorteos anteriores o futuros en las páginas oficiales de loterías o medios especializados como Noticias RCN en resultados de loterías en Colombia.