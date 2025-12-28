CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de diciembre de 2025 en el último sorteo

¡Estuvo vibrante el Super Astro Luna de este 28 de diciembre de 2025! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
07:00 p. m.
Este 28 de diciembre de 2025, a las 8:30 de la noche, comenzó un nuevo sorteo del Super Astro Luna y se revelaron más ganadores.

Los apostadores mantuvieron la esperanza de recibir un ingreso extra justo antes del fin de año y varios fueron los favorecidos por el azar.

¿Será que usted puede acercarse a cobrar uno de los premios? ¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en el Super Astro Luna de este 28 de diciembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de diciembre de 2025

El número ganador y que hizo felices a los apostadores del Super Astro Luna en la noche del 28 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó a ese número y terminó causando que la alegría fuera completa resultó ser XXXX.

Recuerde que usted puede cobrar 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor, si acertó los cuatro números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Mientras tanto, si adivinó el signo y los tres primeros números, el premio a cobrar es de 1.000 veces lo apostado.

Y, por último, si descifró el signo correcto y los dos primeros números, su recompensa es de 100 veces lo apostado.

Cada uno de los cobros se pueden realizar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y es fundamental mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado y la cédula de ciudadanía.

¿Cuándo se sigue jugando el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, tal y como tiene estipuladas en sus reglas, no tiene jornadas de descanso.

Por lo tanto, los apostadores podrán volver a participar el próximo lunes 29 de diciembre de 2025 y el resultado se revelará a las 10:50 de la noche.

 

