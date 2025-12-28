CANAL RCN
Internacional

Conclusiones de la reunión entre los presidentes Trump y Zelenski en Florida ¿Se acerca el fin de la guerra?

Antes y después de su reunión en Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense sostuvo una llamada con su homologo en Moscú, Vladímir Putin.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
08:19 p. m.
Tras la reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en rueda de prensa, desde su casa en Mar-a-Lago, Florida, que se logró un gran progreso en las conversaciones que darían fin a la guerra, que desencadenó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022.

El mandatario republicano comentó junto a Zelenski: "Nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo" a un acuerdo y sugirió que las negociaciones se encuentran en la “fase final”.

Antes de reunirse con el presidente ucraniano en su casa de Mar-a-Lago, Trump sostuvo una llamada telefónica “productiva” y “amistosa” con Putin. "Acabo de tener una muy buena llamada telefónica con el presidente de Rusia", comentó el magnate y el Kremlin, a través de su asesor diplomático, Yuri Ushakov, dijo que Trump y Putin "acordaron volver a hablar por teléfono después de la reunión entre el presidente estadounidense y Zelenski".

Trump se reunirá con Zelenski y otros líderes europeos en enero:

El dos veces presidente de los Estados Unidos concluyó su reunión con la idea de "que en unas semanas sabremos de una forma u otra" si las conversaciones conducirán al fin de la guerra.

Además, informó que en enero volverá a conversar de manera presencial con Zelenski y otros líderes europeos, interesados en mejorar el ambiente en el viejo continente, siempre y cuando Ucrania cuente con fuertes garantías de seguridad: "Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados".

Rusia invitó a Ucrania a retirarse de la región de Donbás para acelerar el fin de la guerra:

Mientras Trump señaló que Rusia ayudará en la reconstrucción de Ucrania, Moscú advirtió que la guerra podría terminar si Kiev accede a retirar sus tropas de la región oriental de Donbás:

"Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás".

Este es uno de los puntos sobre los que no ha logrado alcanzarse un consenso. En palabras de Trump: "Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá”.

