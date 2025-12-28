¿Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en el cierre del 2025? Esto reveló la inteligencia artificial

El dólar comenzó el 2025 por encima de los 4.000 pesos e, incluso, llegó a tocar los 4.410,01 pesos en enero.

Sin embargo, con el paso de los meses se fue debilitando y, de hecho, en este momento la Tasa Representativa del Mercado es de 3.716.05 pesos.

Además, los expertos han indicado que, en comparación a otras monedas importantes, el dólar no cerraría tan fuerte en el último día de 2025.

"Esto puede estar sucediendo porque los mercados esperan tasas más bajas en Estados Unidos. Además, los movimientos globales de inversión han favorecido a otras divisas", ha analizado la inteligencia artificial.

¿En qué precio podría cerrar el dólar el 2025 en Colombia?

Teniendo en cuenta que en el último tiempo el precio del dólar en Colombia ha oscilado entre los 3.700 y los 3.800 pesos, la proyección de la inteligencia artificial es que continuará estable.

"Es posible que el dólar cierre el 2025 en un rango moderado ubicado entre los 3.800 y los 4.000 pesos, sin llegar a extremos de años anteriores", precisa la herramienta digital.

"No habría una subida abrupta en el precio del dólar debido a una combinación entre el fortalecimiento del peso, las políticas de las tasas locales y las expectativas de los mercados globales", añade la inteligencia artificial.

Además, en su análisis, ChatGPT hace énfasis en que el Banco de la República ha instaurado tasas altas para frenar la inflación y que ese factor ha ayudado a que el dólar no esté en constante ascenso.

¿Qué tanto ha variado el precio del dólar en Colombia respecto al inicio del 2025?

En estos momentos, el registro histórico del dólar indica que, en comparación con enero del 2025, se ha registrado un descenso de 693.1 pesos, lo que equivale a un 15.72%.

Asimismo, haciendo el balance con el precio de hace un año (28 de diciembre de 2024), el dólar consiguió bajar 685.93 pesos.