Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 30 de diciembre de 2025

Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 30 de diciembre: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 9 de diciembre
Foto: redes sociales

diciembre 30 de 2025
08:33 p. m.
El Super Astro Luna es uno de los sorteos más seguidos por los jugadores en Colombia, especialmente por quienes confían en la influencia de los signos zodiacales y la suerte nocturna.

En la noche de hoy, 30 de diciembre de 2025, se realizó una nueva edición de este popular juego, cuyo sorteo se lleva a cabo todos los días en el horario habitual de las 10:40 p.m., momento en el que miles de personas están atentas al número y signo ganador.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de diciembre de 2025

De acuerdo con el sorteo ya realizado, el resultado del Super Astro Luna dejó como combinación ganadora el número X y el signo X.

Esta dupla corresponde al resultado oficial del sorteo nocturno, conocido como Astro Luna, el cual se diferencia del Astro Sol principalmente por su horario y por el enfoque simbólico que muchos jugadores le atribuyen a la noche y a la luna como elementos de fortuna.

El resultado fue validado tras el cierre del sorteo de las 10:40 p.m., y aplica para todas las apuestas realizadas dentro del tiempo reglamentado. Como es habitual, los apostadores revisan si acertaron tanto el número como el signo, o si lograron coincidir parcialmente para acceder a premios secundarios.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna y premios secundarios?

El Super Astro Luna se basa en la elección de un número de dos cifras, del 00 al 99, junto con uno de los 12 signos del zodiaco. El objetivo principal es acertar exactamente ambas opciones.

No obstante, el juego también contempla distintas modalidades que permiten ganar premios secundarios si se acierta solo el número o únicamente el signo.

Entre los premios secundarios se incluyen pagos menores por coincidencias parciales, lo que hace que el juego sea atractivo para quienes buscan varias posibilidades de ganar. Los montos de los premios dependen del tipo de acierto y del valor apostado previamente.

Con cada sorteo, el Astro Luna continúa consolidándose como una alternativa popular dentro de los juegos de azar diarios, combinando números, astrología y la expectativa que se genera cada noche a las 10:40 p.m.

