Resultado Super Astro Sol hoy 31 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país, especialmente en fechas especiales como el cierre de año.

Como es habitual, el resultado despierta expectativa entre quienes buscan empezar el Año Nuevo con un golpe de suerte que les permita cumplir metas, pagar deudas o simplemente celebrar en grande.

El Super Astro Sol se juega todos los días y ofrece premios atractivos al acertar el número y el signo zodiacal, una combinación que lo convierte en una opción llamativa para los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol hoy 31 de diciembre de 2025

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este miércoles, el número ganador del Super Astro Sol fue el 2900, mientras que el signo zodiacal ganador fue Libra.

Este resultado corresponde al sorteo efectuado en horas de la tarde, como es habitual en el Super Astro Sol.

Quienes hayan acertado tanto el número como el signo podrán reclamar el premio mayor, mientras que existen premios secundarios para quienes solo coincidan en una de las dos opciones.

Es importante revisar el tiquete con cuidado y verificarlo en puntos oficiales o plataformas autorizadas antes de desecharlo, especialmente en una fecha tan concurrida como el último día del año.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuáles son los premios?

El Super Astro Sol consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y un signo del zodiaco. Para ganar el premio mayor, el apostador debe acertar ambas opciones.

También hay premios por acertar únicamente el número o solo el signo, dependiendo del valor apostado.

Este juego se realiza todos los días y suele jugarse en horas de la tarde (4:00 p.m.), lo que permite participar incluso en jornadas laborales. En fechas como el 31 de diciembre, muchos colombianos lo ven como una oportunidad adicional para cerrar el año con suerte.

Recuerda que los premios tienen un plazo máximo para ser reclamados y que siempre es recomendable apostar de manera responsable.