Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 5 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de enero de 2026
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
08:13 p. m.
Hoy, 5 de enero de 2025, miles de jugadores de todo el país esperaron con ilusión el resultado del Super Astro Luna, uno de los sorteos más populares del inicio de año.

Como es tradición, muchos colombianos revisan los números y signos ganadores para confirmar si la suerte los acompañó y si empiezan el año con buenas noticias económicas.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de enero de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de hoy 5 de enero de 2025, el número ganador fue X y el signo ganador fue X.

Estos resultados corresponden a la combinación extraída en el sorteo realizado en horas de la noche y son los que definirán a los ganadores de los distintos premios ofrecidos por esta modalidad de juego.

Los jugadores que conformaron sus apuestas con el número X y el signo X deberán verificar si sus boletos coinciden exactamente con estos valores para reclamar los premios asignados según las reglas de la lotería.

Es importante recordar que, como en cada sorteo, existen diferentes categorías de premio: desde combinaciones parciales que pueden generar alguna gratificación, hasta el premio mayor cuando coinciden el número completo y el signo.

Los resultados de hoy se compartieron a través de los canales oficiales de la lotería, y también están disponibles en puntos de venta autorizados y plataformas digitales relacionadas con el juego.

¿Qué hacer si resultaste ganador?

Si tu apuesta coincide con el número y el signo, es recomendable que guardes tu boleto en un lugar seguro y verifiques los pasos para reclamar tu premio según las normas vigentes.

Los ganadores de premios menores a ciertos montos pueden cobrar directamente en puntos autorizados, mientras que los premios más altos suelen requerir un proceso en oficinas centrales o agentes designados por la lotería.

