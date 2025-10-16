Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 16 de octubre

El Super Astro Luna volvió a entregar fortuna a miles de jugadores en toda Colombia. Este popular sorteo, que combina el azar con los signos zodiacales, se realizó en la noche de este miércoles 16 de octubre de 2025 y ya tiene a su nuevo ganador.

El juego, autorizado por Coljuegos, sigue siendo una de las apuestas favoritas entre los colombianos, ya que permite multiplicar los premios según el acierto en las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionado.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue XXXX, con el signo XXX.

Los resultados oficiales fueron publicados por Super Astro, y pueden consultarse en los puntos de chance, páginas web de las redes autorizadas y en el portal de Noticias RCN, que actualiza diariamente los sorteos tanto del Super Astro Sol como del Super Astro Luna.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro es un juego de azar que mezcla números y astrología. Los participantes deben escoger un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco. Si aciertan ambos, pueden ganar premios que superan los $40 millones, dependiendo de la modalidad elegida.

El sorteo se realiza de lunes a sábado en la noche, mientras que el Super Astro Sol se juega en la jornada diurna.

