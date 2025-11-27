CANAL RCN
Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 27 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 27 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
09:30 p. m.
El sorteo del Super Astro Luna volvió a capturar la atención de miles de apostadores este 27 de noviembre de 2025.

Como cada noche, los jugadores estuvieron pendientes del resultado que combina número y signo zodiacal, lo que hace a este juego una de las opciones más populares entre quienes buscan probar suerte con apuestas diarias.

A continuación, los detalles del último sorteo ya revelado.

Resultado del Súper Astro Luna del 27 de noviembre de 2025

Para esta nueva edición, el Super Astro Luna dejó como ganador el número XXXX con el signo X.

Este resultado corresponde al sorteo realizado en su horario habitual nocturno, generando expectativa entre quienes eligieron su combinación basada en fechas, supersticiones o métodos personales de juego.

El Super Astro es uno de los juegos preferidos por su mecánica sencilla: elegir cuatro cifras y un signo zodiacal. Cada noche, millones de colombianos siguen la transmisión oficial para conocer si su número fue el afortunado. En este caso, la combinación ganadora ya se encuentra disponible en los canales autorizados y páginas oficiales del operador.

Además del premio mayor, también se entregan ganancias por aciertos parciales, lo que permite que muchos jugadores reciban algún retorno incluso si no aciertan completamente los resultados.

¿Dónde consultar resultados anteriores del Super Astro?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal autorizado de Super Astro, así como en plataformas informativas y aplicaciones de loterías. Allí también es posible consultar sorteos anteriores, revisar estadísticas y verificar combinaciones pasadas.

El Super Astro Luna continúa siendo una de las alternativas más seguidas por los apostadores nocturnos y una oportunidad diaria de llevarse una combinación ganadora.

