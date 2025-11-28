CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 28 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:20 p. m.
Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos al sorteo del Super Astro Luna correspondiente a este viernes 28 de noviembre de 2025, uno de los juegos de azar más populares por combinar números y signos zodiacales.

RELACIONADO

Esta lotería nocturna se ha ganado el cariño de los jugadores gracias a sus premios atractivos y la posibilidad de acertar a través de múltiples modalidades. Si participó hoy, aquí le contamos cuál fue el resultado oficial y algunos detalles clave para reclamar su premio.

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue XXXX con el signo X.

Esta combinación corresponde al resultado oficial del sorteo realizado en horas de la noche bajo supervisión de las autoridades competentes.

RELACIONADO

Si usted jugó este viernes, recuerde que puede ganar según diferentes categorías: número completo, las tres últimas cifras, las dos últimas cifras, la última cifra, o la combinación entre número y signo. Por ello, es importante revisar con cuidado su apuesta.

Muchas personas siguen este sorteo diariamente, ya sea por tradición, porque confían en su signo o simplemente por la emoción de esperar los resultados.

¿Qué sigue y cómo verificar los resultados?

El Super Astro Luna se juega todas las noches, mientras que el Super Astro Sol se realiza en horas de la tarde. Ambos sorteos ofrecen dos oportunidades diarias para quienes desean probar su suerte.

RELACIONADO

Si no acertó hoy, no se desanime: mañana habrá un nuevo sorteo con la misma dinámica, compuesto por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Lo ideal es verificar los resultados siempre a través de canales oficiales o medios confiables para evitar confusiones o fraudes.

Otras Noticias

