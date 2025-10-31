CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 31 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 31 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
08:44 p. m.
El sorteo del Súper Astro Luna correspondiente al viernes 31 de octubre de 2025 (Halloween) dejó a miles de apostadores pendientes del resultado oficial que podría cambiar su fortuna.

Como en cada jornada nocturna, los jugadores escogieron sus números de cuatro cifras junto a un signo zodiacal, en la esperanza de que la suerte toque su puerta. A continuación, los detalles del premio mayor y lo que debes hacer si resultaste ganador.

Resultado del Súper Astro Luna hoy 31 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo fue X X X X bajo el signo zodiacal X.

Esta combinación representa la opción premiada para quienes apostaron acertadamente número y signo en la noche de Halloween.

Para ganar debes haber acertado ambos elementos: el número completo y el signo asignado. Aparte del premio mayor, también hay reconocimiento para quienes atinaron solo las tres o dos últimas cifras bajo la modalidad correspondiente.

¿Qué hacer si eres uno de los ganadores?

Si tu billete coincide con el número y signo publicados, conserva el tiquete en buen estado y dirígete a los puntos oficiales de pago autorizados en Colombia.

Ten en cuenta que este tipo de sorteos exige presentar tu documento de identidad y el original del comprobante. Si el valor del premio supera cierto umbral, podrían solicitarte documentación adicional. Verifica el monto exacto y los requisitos en la página oficial del Súper Astro o en el punto autorizado donde realizaste la apuesta.

Recuerda que los sorteos del Súper Astro Luna se realizan de lunes a viernes a las 10:50 p. m., por lo que cada noche representa una nueva oportunidad.

Si esta vez no resultaste ganador, puedes revisar las estadísticas y tendencias de números anteriores para planear tu próxima jugada con responsabilidad.

