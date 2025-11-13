CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Las balotas ya permitieron conocer los ganadores del último sorteo del Super Astro Sol de este 13 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
01:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se sorteó este 13 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y entregó una gran cantidad de dinero.

Los participantes pusieron su suerte a prueba y, con la esperanza de conseguir el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, escogieron sus números y signos zodiacales.

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Y, aunque no todos se quedaron con el premio más grande, algunos de todas maneras pudieron obtuvieron las otras bonificaciones.

¿Será que usted fue uno de los afortunados en el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre de 2025

A partir de las 4:00 de la tarde, los apostadores, en cuestión de minutos, pudieron enterarse de que el número privilegiado fue XXXX.

Asimismo, también fueron testigos de que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Para ser merecedores del premio mayor, los apostadores deben haber acertado el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Cumpliendo esos requisitos, pueden acercarse a una oficina autorizada con su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta para gestionar el respectivo pago monetario.

Tenga en cuenta que otros de los documentos que le pueden pedir son:

  • Formato SIPLAFT (para premios entre los 48 y los 181 UVT o que sean mayores a los 182 UVT).
  • Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios que superen los 182 UVT).

Estos han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Sol

Desde el fin de semana, los apostadores han obtenido réditos considerables con el Super Astro Sol.

Resultado Super Astro Sol hoy 11 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 11 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Las combinaciones que han contado con suerte son:

  • 8 de noviembre de 2025: 0038 - Piscis.
  • 10 de noviembre de 2025: 2804 - Géminis.
  • 11 de noviembre de 2025: 0768 - Sagitario.
  • 12 de noviembre de 2025: 2160 - Libra.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Empleo en Colombia

¡Ola de empleo en Colombia! Más de 190.000 ofertas laborales activas en noviembre: así puede aplicar

Finanzas personales

Estas son las entidades financieras que no cobran por tener cuenta de ahorros en el país: Superfinanciera lo reveló

Impuestos

¿Otro golpe al bolsillo? Confirman cuáles son los impuestos que se cobrarían en la reforma tributaria

Otras Noticias

Bogotá

Así se frustró lo que parecía ser el robo perfecto en Bogotá: el botín era millonario

Los ladrones aprovecharon la madrugada para robar costosos productos tecnológicos de una bodega.

Chile

Elecciones en Chile: el temor de miles de colombianos y venezolanos por posibles deportaciones

Con la ultraderecha en ascenso y propuestas de expulsión masiva, comunidades de migrantes enfrentan un futuro incierto en Chile.

Santa Fe

Santa Fe vs. Alianza: hora, canal para ver y pronóstico

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo