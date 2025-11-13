Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol se sorteó este 13 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y entregó una gran cantidad de dinero.

Los participantes pusieron su suerte a prueba y, con la esperanza de conseguir el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, escogieron sus números y signos zodiacales.

Y, aunque no todos se quedaron con el premio más grande, algunos de todas maneras pudieron obtuvieron las otras bonificaciones.

¿Será que usted fue uno de los afortunados en el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre de 2025

A partir de las 4:00 de la tarde, los apostadores, en cuestión de minutos, pudieron enterarse de que el número privilegiado fue XXXX.

Asimismo, también fueron testigos de que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Para ser merecedores del premio mayor, los apostadores deben haber acertado el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Cumpliendo esos requisitos, pueden acercarse a una oficina autorizada con su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta para gestionar el respectivo pago monetario.

Tenga en cuenta que otros de los documentos que le pueden pedir son:

Formato SIPLAFT (para premios entre los 48 y los 181 UVT o que sean mayores a los 182 UVT).

Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios que superen los 182 UVT).

Estos han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Sol

Desde el fin de semana, los apostadores han obtenido réditos considerables con el Super Astro Sol.

Las combinaciones que han contado con suerte son: