Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡La reciente jornada del Super Astro Sol tras el sorteo de este 11 de noviembre dejó varios ganadores! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
01:37 p. m.
Una gran cantidad de apostadores se emocionaron este 12 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, tras el último sorteo del Super Astro Sol.

La razón fue que la suerte les sonrió, les permitió acertar la combinación ganadora y obtener un ingreso extra.

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de noviembre de 2025

En cuestión de minutos, la presentadora del Super Astro Sol reveló que el número que estuvo del lado de azar y les entregó alegrías a los apostadores fue 2160,

Asimismo, tanto ella como el delegado de Coljuegos confirmaron que el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue Libra.

Las personas que hayan ganado pueden cobrar los premios en las oficinas autorizadas, siempre y cuando tengan su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, el Super Astro Sol seguirá jugándose el próximo 13 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

¿En dónde se transmite el sorteo del Super Astro Sol?

Con el fin de asegurar la transparencia del juego de azar, el Super Astro Sol transmite en vivo cada uno de sus sorteos.

Esas transmisiones se llevan a cabo en Youtube y los apostadores pueden encontrar el link oficial en la página web oficial del Super Astro.

Además, pueden encontrar día a día el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Tenga en cuenta que la tabla de premios es la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha.
