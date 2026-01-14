Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de enero de 2026 tras último sorteo

El Super Astro Sol se sorteó este 14 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Los apostadores, que escogieron sus números y signos zodiacales desde muy temprano, pudieron ver la transmisión en vivo a través de Youtube.

Además, el resultado fue corroborado por un delegado de Coljuegos que se percató de que no hubiera inconsistencias.

¿Será que usted fue uno de los afortunados? ¿Cuánto le corresponderá cobrar? Descubra aquí en Noticias RCN la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de enero de 2026

El número ganador en el sorteo del Super Astro Sol de este 14 de enero de 2026 fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que estuvo del lado del azar en esta ocasión fue XXXX.

Recuerde que si usted acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores del premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Sin embargo, ese no es el único caso en el que se puede celebrar, sino que también hay estas dos opciones.

Hay un premio de 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

Hay un premio de 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros dos números de izquierda a derecha.

¿Cuándo vuelve a sortearse el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

En consecuencia, el próximo sorteo será el jueves 15 de enero de 2026 y usted podrá descubrir el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Además, tenga en cuenta que en caso de haber ganado puede cobrar los respectivos montos económicos en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros, presentando la cédula y el tiquete de la apuesta en buen estado.