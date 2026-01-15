Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de enero de 2026 tras último sorteo

El Super Astro Sol se jugó este 15 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y volvió a dejar una gran cantidad de ganadores.

Varios de los apostadores se conectaron con la transmisión en vivo que se emitió en Youtube y conocieron su suerte.

Sin embargo, en caso de que usted aún no se haya enterado del resultado ganador avalado por el delegado de Coljuegos, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue? ¿Será que usted puede celebrar? Entérese aquí.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de enero de 2026

Apenas las balotas comenzaron a moverse, la presentadora del Super Astro Sol fue mostrando frente a las cámaras las favorecidas por el azar.

Fue así como se conoció que el número ganador en el sorteo de este 15 de enero de 2026 fue 1914.

Asimismo, el delegado de Coljuegos también confirmó que el signo zodiacal que les dio alegrías a los apostadores fue Aries.

Recuerde que si usted fue uno de los ganadores, puede cobrar su premio en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. Los documentos que le pueden solicitar son:

Cédula de ciudadanía.

Tiquete de la apuesta en buen estado.

Formato SIPLAFT (para premios entre 48 y 181 UVT o mayores a 182 UVT).

Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios mayores a 182 UVT).

Estos son los premios que se entregan en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol entrega tres premios a diario. Los montos económicos son: