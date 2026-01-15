CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de enero de 2026 tras último sorteo

¡Los apostadores siguen los festejos tras el sorteo del Super Astro Sol de este 15 de enero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se jugó este 15 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y volvió a dejar una gran cantidad de ganadores.

Varios de los apostadores se conectaron con la transmisión en vivo que se emitió en Youtube y conocieron su suerte.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de enero de 2026 tras último sorteo
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 14 de enero de 2026 tras último sorteo

Sin embargo, en caso de que usted aún no se haya enterado del resultado ganador avalado por el delegado de Coljuegos, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue? ¿Será que usted puede celebrar? Entérese aquí.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de enero de 2026

Apenas las balotas comenzaron a moverse, la presentadora del Super Astro Sol fue mostrando frente a las cámaras las favorecidas por el azar.

Fue así como se conoció que el número ganador en el sorteo de este 15 de enero de 2026 fue 1914.

Asimismo, el delegado de Coljuegos también confirmó que el signo zodiacal que les dio alegrías a los apostadores fue Aries.

Recuerde que si usted fue uno de los ganadores, puede cobrar su premio en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. Los documentos que le pueden solicitar son:

  • Cédula de ciudadanía.
  • Tiquete de la apuesta en buen estado.
  • Formato SIPLAFT (para premios entre 48 y 181 UVT o mayores a 182 UVT).
  • Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios mayores a 182 UVT).

Estos son los premios que se entregan en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol entrega tres premios a diario. Los montos económicos son:

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de enero de 2026

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025

Dólar

Dólar hoy en Colombia cambió la tendencia en el cierre del 15 de enero y sigue en mínimos de varios años

Alimentos

El pan más barato ya cuesta $500 y se prevén nuevas alzas tras incremento del salario mínimo

Otras Noticias

María Corina Machado

VIDEO | Esto fue lo que dijo María Corina Machado de su reunión con Donald Trump

La líder de la oposición venezolana entregó un poderoso mensaje al salir del encuentro con el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

Ecuador

Buque ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras 41 días de navegación y logró cruce favorable del Drake

El buque científico superó el desafiante paso de Drake en condiciones inusualmente favorables y alcanzó las islas Shetland del Sur para iniciar la misión antártica.

Yeison Jiménez

Polémicas declaraciones de Giovanny Ayala: ¡Contó razón por la que no fue al homenaje de Yeison Jiménez!

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos