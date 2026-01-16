Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de enero de 2026 en último sorteo

El Super Astro Sol se sorteó este viernes 16 de enero de 2026 y varios apostadores pudieron conquistar alguno de los tres premios.

Como está estipulado en las reglas, se jugó a las 4:00 de la tarde y los movimientos de las balotas estuvieron verificados por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 16 de enero de 2026

La presentadora del Super Astro Sol de este 16 de enero de 2026 fue la encargada de tomar las balotas y revelar el veredicto.

Fue así como se conoció que el número ganador en el más reciente sorteo fue XXXX.

Asimismo, en la transmisión también quedó claro que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora y les permitió celebrar a los apostadores fue XXXX.

Por lo tanto, si usted adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números, ¡felicitaciones por ser uno de los afortunados!

Recuerde que la tabla de premios en el Super Astro Sol es la siguiente:

42.000 veces lo apostado por acertar la combinación completa.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo se jugará el Super Astro Sol durante el fin de semana?

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el sábado 17 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y todos los apostadores podrán encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Sin embargo, como ya es habitual, el domingo habrá jornada de descanso.

Tenga en cuenta que para participar en el Super Astro Sol se requiere ser mayor de edad, no tener problemas con los juegos de azar y apostar entre 500 y 10.000 pesos.