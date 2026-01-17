Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de enero de 2026 en último sorteo

El Super Astro Sol volvió a ser protagonista en el inicio de un nuevo fin de semana de enero.

Los apostadores confiaron en su suerte, eligieron su número, su signo zodiacal y materializaron sus apuestas desde muy temprano.

Además, esperaron con mucha intriga el sorteo y pudieron conocer si el azar estuvo de su lado en esta oportunidad.

¿Quiénes fueron los ganadores en el más reciente Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 17 de enero de 2026

Las balotas de este sábado 17 de enero favorecieron a los apostadores que confiaron y se decantaron en el número XXXX.

Sin embargo, su felicidad solo fue completa si también acertaron el signo zodiacal XXXX, que fue el ganador de la jornada.

El premio mayor, como está estipulado en las reglas, es de 42.000 veces lo apostado. Mientras tanto, las otras compensaciones económicas que se entregan son de 1.000 y 100 veces lo apostado.

Además, tenga en cuenta que las apuestas se pueden realizar con montos ubicados entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Cómo se juega al Super Astro Sol?

Si una persona es mayor de edad y no tiene problemas con los juegos de azar, puede apostar muy fácil en el Super Astro Sol. Los pasos que debe seguir son los siguientes:

Entrar a la página web del Super Astro Sol o ir a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros. Escoger un número de cuatro cifras. Seleccionar uno o los doce signos zodiacales. Invertir entre 500 y 10.000 pesos. Confirmar la apuesta. Esperar el sorteo que se emite a las 4:00 de la tarde.

No olvide que el Super Astro Sol no se jugará el domingo 17 de enero, pero volverá a su programación habitual el lunes 18.