Bogotá Despierta: aún está a tiempo para las compras de último minuto con horarios extendidos

La iniciativa Bogotá Despierta, que permite la apertura del comercio en horarios no convencionales durante la temporada navideña, completó su tercer día con resultados positivos que superan las expectativas iniciales de los comerciantes de la capital colombiana.

Vendedores llegaron desde las 3:00 de la mañana a zonas comerciales como San Victorino para atender la demanda de compradores que buscan evitar el tráfico de las horas pico.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, señaló que "la apertura en horario no convencional le permite a la gente ir con más tranquilidad.

¿Dónde hacer compras de último minuto en Bogotá?

Orrego destacó que "la oferta del comercio es muy agresiva" buscando atender las necesidades de los ciudadanos. Indicó, además, que este año se van a cumplir con creces las expectativas de los comerciantes cumpliendo sus presupuestos.

La estrategia resulta especialmente relevante considerando los problemas de movilidad que enfrenta Bogotá durante diciembre, agravados por el tráfico propio de la temporada navideña.

Orrego explicó que esta alternativa permite a los compradores realizar sus adquisiciones con mayor comodidad en horarios donde la congestión vehicular es menor.

Respecto a la tradicional costumbre colombiana de realizar compras de última hora, el director de Fenalco anticipó que se van a superar las ventas y afirmó que desde el Black Friday las ventas han estado muy altas, a pesar de las inclemencias climáticas y la lluvia nocturna que ha caracterizado estos días.

¿Hay seguridad para comprar en el Bogotá Despierta?

La seguridad representa un aspecto fundamental de la iniciativa. Orrego destacó el apoyo recibido de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, señalando que "hay incremento en el pie de fuerza, también en el Transmilenio para la movilidad de la gente".

Las autoridades han reforzado la presencia policial en zonas comerciales para garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus compras con tranquilidad en horarios tanto diurnos como nocturnos.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que "denuncie cualquier actividad" sospechosa que observe, como mecanismo para mantener la seguridad colectiva durante estas jornadas extendidas.

Con la proximidad del 24 de diciembre, se espera que la próxima semana registre el pico más alto de compras navideñas, confirmando la tendencia de los colombianos a dejar sus adquisiciones para los últimos días antes de la celebración.