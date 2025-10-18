Resultado Super Astro Sol hoy 18 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

La tarde del sábado estuvo cargada de expectativas para los apostadores del Super Astro Sol, quienes aguardaban conocer el número y signo ganador del sorteo del 18 de octubre de 2025, con la ilusión intacta de acertar su combinación y llevarse el premio mayor.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 18 de octubre de 2025

El resultado del Super Astro Sol para este día fue: 8947 como número ganador y Géminis como signo zodiacal.

Cabe recordar que el Supér Astro Sol juega de Lunes a sábado a las 4:00 p.m.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, cuyo sorteo se realiza en horas de la tarde.

Los participantes eligen un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, deben coincidir ambos elementos.

Las formas de ganar también incluyen categorías parciales:

Acertar el signo y los cuatro dígitos paga el premio máximo (hasta 42.000 veces lo apostado).

Acertar el signo y los tres primeros dígitos abre opción a premios intermedios.

Acertar el signo y los dos primeros dígitos también da derecho a un premio menor.

Consulta de resultados y recomendaciones

El sorteo del Super Astro Sol se acostumbra a celebrar en la tarde, y los resultados oficiales se publican poco después en los portales autorizados como la página de Super Astro, redes sociales oficiales y medios confiables.

Para reclamar un premio, los ganadores deberán presentar el tiquete original, documento de identidad y cumplir con los requisitos estipulados por Coljuegos.

Si deseas, puedo enviarte la tabla completa de premios y categorías inmediatamente después de su publicación oficial.