CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 5 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 5 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 5 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tarde de este miércoles 5 de noviembre, los ojos de miles de apostadores en Colombia se centraron en el sorteo del Super Astro Sol.

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este popular juego de azar es uno de los preferidos por su formato único, que combina cuatro cifras con la influencia astrológica de los signos zodiacales, ofreciendo premios tentadores.

La expectativa era alta, buscando el número ganador que permitiera transformar el día de los participantes. La suerte ya ha hablado, y a continuación, se revela la combinación que se llevó la fortuna en esta jornada de mitad de semana.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 5 de noviembre de 2025

El número ganador para la jornada de hoy, 5 de noviembre de 2025, es el XXXX, correspondiente al signo YYYY.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

Los apostadores que acertaron las cuatro cifras en orden, junto con el signo, se convierten en los afortunados ganadores del premio mayor. Es crucial recordar que este juego premia distintas modalidades de acierto, dependiendo de la cantidad de números y su posición exacta.

Para aquellos que jugaron y están verificando sus billetes, esta es la combinación oficial:

  • Número Ganador: XXXX
  • Signo Ganador: (SIGNO ZODIACAL GANADOR).

¿Cómo reclamar su premio del Super Astro Sol?

Para los afortunados ganadores que acertaron el número y signo ganador, el proceso de reclamación requiere atención a los detalles.

Los premios se pueden reclamar presentando el tiquete original en perfecto estado, junto con una copia de su documento de identidad.

El Super Astro Sol permite a los jugadores ganar de varias formas: acertando las cuatro, tres o dos últimas cifras en orden, o las tres primeras cifras en orden, todas ligadas al signo seleccionado.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

Si su acierto no corresponde al premio mayor, pero sí a una de las modalidades de aproximación, tiene derecho a una parte de la bolsa. Recuerde que el Super Astro Sol vuelve a jugar mañana (4:00 p.m.) con más oportunidades para cambiar su suerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Importante aerolínea lanza descuentos de hasta 70% en Colombia para viajar hasta mayo 2026

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa

Comercio electrónico

Miles de usuarios se despidieron con tristeza de reconocida tienda en Colombia: "Me encantaba"

Otras Noticias

Medicamentos

Novedoso medicamento podría disminuir los sofocos a causa de la menopausia

La pastilla, que funciona sin hormonas, fue aprobada por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos.

WhatsApp

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

La nueva app está disponible para los modelos Apple Watch Series 4 o posteriores que cuenten con watchOS 10.

Bogotá

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

Fútbol femenino

Selección Colombia de Creadoras de Contenido hará su presentación oficial con causa social en El Campín

Francia

Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos