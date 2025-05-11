Resultado Super Astro Sol hoy 5 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

La tarde de este miércoles 5 de noviembre, los ojos de miles de apostadores en Colombia se centraron en el sorteo del Super Astro Sol.

Este popular juego de azar es uno de los preferidos por su formato único, que combina cuatro cifras con la influencia astrológica de los signos zodiacales, ofreciendo premios tentadores.

La expectativa era alta, buscando el número ganador que permitiera transformar el día de los participantes. La suerte ya ha hablado, y a continuación, se revela la combinación que se llevó la fortuna en esta jornada de mitad de semana.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 5 de noviembre de 2025

El número ganador para la jornada de hoy, 5 de noviembre de 2025, es el XXXX, correspondiente al signo YYYY.

Los apostadores que acertaron las cuatro cifras en orden, junto con el signo, se convierten en los afortunados ganadores del premio mayor. Es crucial recordar que este juego premia distintas modalidades de acierto, dependiendo de la cantidad de números y su posición exacta.

Para aquellos que jugaron y están verificando sus billetes, esta es la combinación oficial:

Número Ganador: XXXX

Signo Ganador: (SIGNO ZODIACAL GANADOR).

¿Cómo reclamar su premio del Super Astro Sol?

Para los afortunados ganadores que acertaron el número y signo ganador, el proceso de reclamación requiere atención a los detalles.

Los premios se pueden reclamar presentando el tiquete original en perfecto estado, junto con una copia de su documento de identidad.

El Super Astro Sol permite a los jugadores ganar de varias formas: acertando las cuatro, tres o dos últimas cifras en orden, o las tres primeras cifras en orden, todas ligadas al signo seleccionado.

Si su acierto no corresponde al premio mayor, pero sí a una de las modalidades de aproximación, tiene derecho a una parte de la bolsa. Recuerde que el Super Astro Sol vuelve a jugar mañana (4:00 p.m.) con más oportunidades para cambiar su suerte.