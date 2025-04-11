CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
01:53 p. m.
La suerte volvió a ponerse a prueba en Colombia con el sorteo de Super Astro Sol de hoy, martes 4 de noviembre de 2025.

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a la combinación ganadora que podría multiplicar su dinero y cambiar su día.

Este popular juego es uno de los preferidos, ya que permite a los jugadores asociar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, aumentando las posibilidades y la emoción de ganar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 4 de noviembre de 2025

El sorteo de Super Astro Sol correspondiente al martes 4 de noviembre de 2025, ya se llevó a cabo, revelando la combinación que trae suerte a los afortunados del día.

El número y signo ganador del Super Astro Sol de hoy es: X X X X con el signo X X X X X.

Los números ganadores de este sorteo se basan en un sistema de balotas que combina cuatro cifras con un signo del zodiaco. Este formato especial es el que lo distingue de otros chances en el país.

Se recomienda a todos los participantes revisar cuidadosamente sus billetes y confrontar la información con los comunicados oficiales del juego o en los puntos de venta autorizados. Es crucial que el apostador verifique el número, el signo y la fecha para confirmar cualquier acierto.

¿Cómo reclamar los premios de Super Astro Sol?

Si el número de tu billete coincide con los resultados de Super Astro Sol de hoy, 4 de noviembre de 2025, el proceso de reclamación es sencillo.

Los premios se pagan dependiendo del número de aciertos en la combinación. Por ejemplo, ganarás más si aciertas las cuatro cifras y el signo, que si solo aciertas tres cifras y el signo.

Para reclamar tu dinero, debes dirigirte al punto de venta donde realizaste tu apuesta si el premio es de menor cuantía.

Para montos mayores, generalmente debes acudir a las oficinas principales o a las entidades bancarias autorizadas, siempre presentando el tiquete original y un documento de identidad válido.

Recuerda que la vigencia para reclamar los premios es limitada, por lo que debes actuar con rapidez. El Super Astro Sol sigue siendo una fuente diaria de ilusión y posibilidades para los colombianos.

